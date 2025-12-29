嫁「今年は実家に帰ります！」今時の子は義実家を避けるのね、、、え？！ 車が向かった先に『涙した理由』

年末年始といえば、家でのんびり過ごすはずが、帰省や親戚の集まりでかえって普段よりも疲れてしまう……なんてこと、ありませんか？ 今回は、そんな忙しない年末年始にまつわる、筆者の知人のエピソードをご紹介します。

「実家に帰ります」突然の爆弾発言

去年の秋ごろ、息子夫婦が我が家に遊びに来たときのことです。



息子の妻、A子さんが突然切り出しました。

「今年の年末年始は、こちらには滞在しません。実家に帰ろうと思うんです」

私と夫は、思わず顔を見合わせて唖然。



我が家では、正月になると親戚が集まり、嫁がもてなすのが恒例行事。



当然、A子さんにも手伝ってもらうつもりだったのです。

表向きは理解を示したものの、胸の奥では寂しさと憤りが渦巻いていました。

予想外の訪問

「今時の子は義実家を避けるのね」「私ひとりで全部やるの？」



そんな思いが消えないまま迎えた年末。

なんと、A子さんが車で現れ、「さ、お義母さん、行きましょう！」と言うのです。



「え、どこに？」と戸惑う私を急かして準備をさせ、A子さんが運転する車は高速道路へ。