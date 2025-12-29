NECナイメヘンのMF佐野航大の去就に注目

オランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大は国内で注目を集める存在となっているが、クラブが断れないほどのオファーがない限りは残留が濃厚となっているようだ。

米スポーツ専門局「EPSN」が報じた。

NECの中心選手として活躍し、今年6月に日本代表デビューを飾った佐野。エールディヴィジ屈指のMFとして評価を高めており、王者PSVや名門アヤックスへの移籍が噂されるほどの注目株となっている。

しかし、クラブとしてはこの冬に佐野の退団させるつもりはなさそうだ。NECのテクニカルディレクターを務めるカルロス・アールバース氏は「ESPN」で佐野をはじめとした主力選手の退団の可能性について「原則的に心配はない」とし、例外的なケースを除いて引き抜きが起こる可能性はないと主張した。

「我々にはスポーツ面での野心がある。可能な限り上位を目指して全力を尽くしている。それが最も重要なことだ。しかし、移籍市場では何が起こるか分からない。長期的に見て断れないオファーがあれば検討する。しかし、それは我々にとっての最優先事項ではない」

佐野の移籍について、NECはクラブ史上最高額となる2000万ユーロ（約37億円）を要求しているとも報じられた。これはオランダ国内のクラブにとってはなかなか手の出せない金額だ。こうした要求を超えるようなオファーがあれば応じる可能性はあるものの、現実的には残留が濃厚となっているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）