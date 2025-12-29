「人生変わった」おかずクラブ・ゆいPが“出会えて良かった”と絶賛するダンボールカッターとは？

お笑いコンビのおかずクラブ（ゆいPさん・オカリナさん）が、自身らのYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】今まで買ってきたモノで最高だったモノ３選【番外編もあるよ】』の動画をアップ。今回は、お2人が、“今まで買ってきたもので最高だと思った”商品の数々を紹介！この中で、ゆいPさんが“出会えて良かった”と話す日用品をピックアップします。

ゆいPさんは「ベストバイっていうか、私が買ったんじゃなくて横にいるオカリナ嬢がプレゼントしてくれたんですけど」「これに出会えて本当に良かった！」とコメントしながら披露した商品がこちら。

◼︎ダンボールカッター

動画内でアイテムの正式名称までは言及していませんでしたが、デザインなどからこちらがゆいPさんが紹介されていたものに似ているようです。

MIDORI（ミドリ） / ダンボールカッター ベージュ 税込1,320円（公式サイトへ）

ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッター。

カッターの刃は錆びにくく耐久性に優れたセラミック製で、スムーズに180度開閉し、広げた時に握りやすいサイズ・形状。使用していないときは丸型に閉じて、カバンやポケットに収納、ストラップにつけて持ち運ぶこともできます。

◼︎ゆいPさんの人生を変えたアイテム

ゆいPさんは「マジで本当に人生変わった」と大絶賛すると、こちらをゆいPさんにプレゼントしたオカリナさんも「これ私、Xで知った情報で」「めっちゃいい！」と、自身も愛用しているとコメント。

そして、ゆいPさんは「これすごいよ」「Amazonで頼むことすごい多いから、私。とにかくAmazonっ子だから」「やっぱりさ、ダンボールを潰すのってダルイじゃん。爪でやったりさ」「もうすごい！なんでも切り裂く！」と、ダンボールの開梱作業が楽になったと教えてくれました。

また、「危なくないんだよね。刃が。（蓋が）閉まるし完全に」と話しつつ、「オカちゃん本当ありがとう！本当にこいつに出会わせてくれてありがとう。ストレスがなくなった！ダンボールを潰すストレスってこんなあったんだってこいつのおかげで認識できた」と力説していました♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外にも、ゆいPさんとオカリナさんが買ってよかったものを紹介。ぜひチェックしてみてくださいね。