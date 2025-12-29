M!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ä¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¡ª¡¡ËêÅÄ¼Ó»Ò¤ËÊ¹¤¯¡¢¡ÈÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¿¶ÉÕ¤ÎÈëÌ©
¡¡Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢FRUITS ZIPPER¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëËêÅÄ¼Ó»Ò¡£2025Ç¯¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡ÖJUST KENTY¡ù¡×¡¢M!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡¢¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¿¶ÉÕ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤«¤é¡¢TikTok¤Ç¤Î¥Ð¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Èë·í¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¥ê¥µー¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î»×¹Í¤È¾ðÇ®¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ê»²¹Í¡§FRUITS ZIPPER¤Ï¡È¤¤¤ÞºÇ¤â¥Õ¥§¥¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤Çµ±¤¯¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¡Ë
PASSPO¡ù½êÂ°»þÂå¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿¶ÉÕ¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±ーー¤Þ¤º¡¢ËêÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËêÅÄ¼Ó»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ËêÅÄ¡Ë¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ó¤ò¥¢¥¤¥½¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿Éã¿Æ¤¬¡¢¥ê¥º¥à´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤ï¤»¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢½¬¤¤»ö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹°Ê³°¤Î½¬¤¤»ö¤ÏÁ´ÉôÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ï¡¢È¯É½²ñ¤¬Ç¯¤Ë1²ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ª²½¾Ñ¤È¤«¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËêÅÄ¡§¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤¬³°¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤ë¥¯¥é¥¹¤ÎÁ°¸å¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÇÁ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÇ¯¾å¤Î»Ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤Ë¡Ö»ä¤â¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¯¥é¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢Á÷¤ê·Þ¤¨¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é½µ¤Ë3²ó¡¢3¥¯¥é¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ーー¤½¤Î¸åPASSPO¡ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËêÅÄ¡§¤¹¤´¤¤ÊÑ¤Ê¤³¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡ÖÂçÀª¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç»à¤Ë¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ªÁò¼°¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»öÌ³½ê¤ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤Ã¤ÆÍ£°ì¼õ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»öÌ³½êÆâ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»öÌ³½êÆâ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼õ¤«¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤¢¤ë°ÕÌ£À®¤ê¹Ô¤¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Î³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼PASSPO¡ù¤Î¿¶ÉÕ¤òËêÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËêÅÄ¡§PASSPO¡ù¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹·Ð¸³¼Ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬»ä¤È¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¡È¥À¥ó¥¹¥á¥ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þPASSPO¡ù¤Ï¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¥À¥ó¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡Ö¿¶ÉÕ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ÏÅ·ºÍÈ©¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¶ÉÕ¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡£½Â¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¿¶ÉÕ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯±é½Ð¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥È¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹Àè¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬É½¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¦²÷´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¿¶ÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËêÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¿¶ÉÕ»Õ¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤³¤½ÍÌ¾¤Ê¥é¥¤¥Ö±é½Ð²È¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê±é½Ð²È¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ãç½¡º¬ÍüÇµ¤µ¤ó¤¬¾¯½÷»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¶ÉÕ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¤½¤Î»×¹Í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¿¶ÉÕ¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤âºÇ½é¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¡¢2¶ÊÌÜ¤«¤é¤Ï³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¶ÊÌÜ¤Î¿¶ÉÕ¤Ï¡¢¿·¶Ê¤Î²»¸»¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Î¿¶ÉÕ¤ÎÀèÀ¸¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡Ö»ä¤¬¿¶ÉÕ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤Û¤É¤Ç¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿¶ÉÕ¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¤êÄ¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤¤Ã¡ª¡×¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡Ë
ーー¤½¤Î¸å¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤ÏÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î¡Ö¤¹¤¤Ã¡ª¡×¤Î¥Ð¥º¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï2018Ç¯¤Ç¡¢ÅöÁ³¿¶ÉÕ¤â¤½¤Î»þ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï2021Ç¯¤´¤í¤«¤éTikTok¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËêÅÄ¡§¡Ö¤¹¤¤Ã¡ª¡×¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤µ¤ó¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë2¶ÊÌÜ¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÍê¤Þ¤ì¤¿¡È2¶ÊÌÜ¡É¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï°ìÅÙ¿¶ÉÕ¤Î¥Ç¥âÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤ä¤Ð¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¿¶ÉÕ¤òºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Áー¤ËÏ·¼ãÃË½÷Ã¯¤Ç¤âÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤Ç¤âÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤½¤â¤½¤âTikTok¤¬Á´¤¯°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó½Ä·¿Æ°²è¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¤¹¤¤Ã¡ª¡×¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¡ÖÀèÀ¸¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£
ーー³Î¤«¤Ë¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤¹¤¤Ã¡ª¡×¤Ï¤Þ¤µ¤ËÏ·¼ãÃË½÷¤Ë¥«¥Ðー¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬TikTok¾å¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ËêÅÄ¡§¤À¤«¤é¤¢¤Î»þ¤Î½¤Àµ¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿¶ÉÕ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤·Ú¤ËÍÙ¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
ーー2020Ç¯Âå¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢TikTok¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¤è¤êÃíÎÏ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Î¿¶ÉÕ¤â¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ËêÅÄ¡§¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ï¡¢Ä¾µå¤ÇTikTok¤Ç¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¥ªー¥Àー¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¸À¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤â¤¦Ëãáã¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ïº£¤Û¤É½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬TikTok¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Àー¤ò¼õ¤±¤Æ»ä¤âÁÇÄ¾¤Ë¡¢TikTok¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ーー·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËêÅÄ¡§ÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅÏ¤·¤¿¿¶ÉÕ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢±¿¤È¤«¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥º¤ë¤ó¤À¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏTikTokÍÑ¤Ë¼ê¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ò¿¶ÉÕ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¤·¤ËÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²Ä°¦¤¤¤À¤±¤ÇÎ®¹Ô¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤ÈºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎÌ¾Á°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶ÉÕ¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¹Í¤¨¤ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÀ¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î
ーー2025Ç¯¤Ï¡áLOVE¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤âTikTok¾å¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î¡ÖÃçÄ¾¤ê¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡×¤Ç½é¤á¤Æ¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËêÅÄ¡§¡áLOVE¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Î¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ê¥µー¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½é¤á¤Æ´Ø¤ï¤ëÊý¤ÏÆþÇ°¤Ë¥ê¥µー¥Á¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡áLOVE¤µ¤ó¤ÏÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤éMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÀ¤ä¡¢²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤É¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ëー¥×¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ»ä¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤«¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶ÉÕ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤Ç¤Ï¡¢¡áLOVE¤Ë¤Ï²¿¤òÄÉ²Ã¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¿¶ÉÕ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËêÅÄ¡§¡áLOVE¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤·²¦Æ»¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ö¥ê¥Ö¥ê¤Ê¶Ê¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÚ¤Ê¤¤¼ºÎø¥½¥ó¥°¤äK-POP¥é¥¤¥¯¤Ê¶Ê¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤Î¥¤¥áー¥¸¤è¤êËÜ³ÊÇÉ¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤´Ö¤¬¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²¦Æ»¤«¤ï¤¤¤¤¿¶ÉÕ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃçÄ¾¤ê¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡×¤â¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー2¶Ê¤È¤â¡áLOVE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ËêÅÄ¡§»ä¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤â¡áLOVE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¥ã¥Ã¥Áー¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í¡ÖJUST KENTY¡ù¡×¡¦M!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×À©ºîÈëÏÃÃæÅç·ò¿Í¡ÖJUST KENTY¡ù¡×Dance Performance "N / bias"½ä STAGE SET ver.ーー2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤Î¡ÖJUST KENTY¡ù¡×¤â¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ËêÅÄ¡§ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¥±¥ó¥Æ¥£¡É¤Î¡ÖJUST KENTY¡ù¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÍê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤¬¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ï¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½Å»ë¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÃæÅç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤Þ¤µ¤Ë¡ÖJUST KENTY¡ù¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¡È¥±¥ó¥Æ¥£¡ÉÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ©ºî¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËêÅÄ¡§¤¤¤«¤ËÃæÅç¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥Ã¥Áー¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¥ã¥Ã¥Áー¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Ê¥ªー¥é¤ò¿¶ÉÕ¤Ç¤â¤Ã¤È°ú¤½Ð¤»¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーËÁÆ¬¤Î¥Ýー¥º¤«¤é¤«¤Ê¤ê¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ËêÅÄ¡§¿¶ÉÕ¤òºî¤ë»þ¤ÏÅöÁ³ËÜ¿Í¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤¬ÍÙ¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¿¶¤êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤´ËÜ¿Í¤¬ÍÙ¤ë¤È¡¢»ä¤Î¥¤¥áー¥¸¤Î²¿ÇÜ¤âÁÇÅ¨¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
M!LK - ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª(Dance Performance Movie)ーーº£Àä»¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎM!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤â¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¿¶ÉÕ¤ÇTikTok¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËêÅÄ¡§¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¿¶ÉÕ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¶ÊºÇ¹â¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ç¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇM!LK¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÇÍÙ¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËêÅÄ¡§¼Â¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¶ÊÃæ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Íß¤·¤¤¤È¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËºÇ¶á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤¬NEWS¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñー¥Ê¡×¤ä¥¿¥Ã¥ー¡õÍã¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´Êª¸ì¡×¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤â¤¢¤Îº¢¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤é¤·¤¤¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯À©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ê¤È¿¶¤ê¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¿¶ÉÕ¡×¤ËーーËêÅÄ¤µ¤ó¤Î¿¶ÉÕ¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬TikTok¤ÇÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ËêÅÄ¤µ¤ó¤Î¿¶ÉÕ¤Ï¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËêÅÄ¡§Â¿Ê¬¡¢²Î»ì¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¿Í¤âÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ÖY.M.C.A.¡×¡ÊVillage People¡Ë¤ÎÍÌ¾¤Ê¿¶ÉÕ¤Ã¤Æ¡ÒY.M.C.A.¡Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¿¼ÍÅª¤ËÃ¯¤Ç¤âÍÙ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²Î»ì¤Î¡ÒY¡Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆY¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍý²ò¤¬¤Ç¤¤ÆÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ò¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡Ó¡Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡Ë¤Î¡ÒÌÇ¡ª¡Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÈÌÇ¡É¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¶Ê¤È¿¶¤ê¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£
ーー³Î¤«¤Ë¡¢»ä¤â¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢MV¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿¶ÉÕ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËêÅÄ¡§¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤¬¥À¥ó¥µー½Ð¿È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸µ¡¹¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¶ÉÕ¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÍÙ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤¿¿¶¤ê¤¬¤É¤ì¤À¤±ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿¶ÉÕ»Õ¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤ä¤Ï¤ê¡¢PASSPO¡ù¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËêÅÄ¡§¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿¶Æþ¤ì¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼¡¤Ë¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤âËè²ó»ä¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¿¶¤ê¤¬ÉÕ¤¯¤«¤é¿·Á¯¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ーー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢ËêÅÄ¤µ¤ó¤¬¿¶ÉÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËêÅÄ¡§¿¶ÉÕ¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤â¡¢²»³Ú¤â¿¶ÉÕ¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¿¶ÉÕ¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡áº´¡¹ÌÚ¿é¡Ë