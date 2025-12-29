¡Ø¡ÎAlexandros¡Ï°ëÉô´²Ç·¤Î¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡ÙÇ¯ËöSP¡ª¡¡2025Ç¯¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
1Ç¯¤È¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤Ç2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡¢¤â¤¦¤¤¤¯¤Ä¿²¤ë¤È¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÎAlexandros¡Ï¡Ê¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥í¥¹¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¡õ¥³¡¼¥é¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ëÉô´²Ç·¤µ¤ó¤¬¡È¤Ï¤·¤´¼ò¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡¢ËÜ»ï¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤â½¼¼Â¤·¤¿Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¹æ¤Î¼èºàÆü¿ô¤Ï12Æü´Ö¤Ç¡¢¤Ï¤·¤´¤·¤¿¤ªÅ¹¤ÎÁí¸®¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È61¸®¡£ËÜÆü12·î29Æü¤Ï°ëÉô¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡ª¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¤È¤Ï¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ç»£¤ì¤ëËç¿ô¤Ï24¡Á36Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¥«¥á¥é²°¤µ¤ó¤Ç¸½Áü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÊØÍø¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿§¹ç¤¤¤È¸Â¤é¤ì¤¿Ëç¿ô¤ÎÃæ¤Ç¼ý¤á¤é¤ì¤¿°ì½Ö¤¬Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç¥²¥¹¥È¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ã¼Ì¡ª
2025Ç¯¤Î¡Ö¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ»ïÏ¢ºÜ¡Ö¥³¥è¥¤¤Î¥«¥ä¥Î¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î³ýÌî°¦°á¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯5·î¹æÅÐ¾ì¡Ë¤äµÓËÜ²È¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯6·î¹æÅÐ¾ì¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¾®Àî¾°¿Í¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯11·î¹æÅÐ¾ì¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Îµ×ÊÝÅÄÍªÍè¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯12·î¹æÅÐ¾ì¡Ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ï¤·¤´¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤È¤Î1Ëç¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÏ¢º¿¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¼Í¥¤Î³ýÌî°¦°á¤µ¤ó¡£¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£°ëÉô¤µ¤ó¤Ï²¿¤ä¤éÃ´ÅöÊÔ½¸¡¦ÉðÆâ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í
¤«¤Ê¤ê¥Ö¥ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»³ÊÔ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¾®Àî¾°¿Í¤µ¤ó¡£°ëÉô¤µ¤ó¤È¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÅöÆü¤´Ï¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£°ëÉô¤µ¤ó¤Î¤´Í§¿Í¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¤¤Î¤«¡¢°ëÉô¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤æ¤¨¤Ê¤Î¤«¡£¤¤Ã¤ÈÎ¾Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
2026Ç¯¤â¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¿§¤ó¤Ê³¹¤Ç¤Ï¤·¤´¼ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª°¤º´¥öÃ«ÊÔ¡Á¸æÅÌÄ®ÊÔ¤Þ¤Ç
2·î¹æ¡Ê2025Ç¯1·îÈ¯Çä¡Ë¤Î¸ÞÈ¿ÅÄÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤ò¼ºÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤½¤â¤½¤â»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òËº¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£3·î¹æ¡Ê2025Ç¯2·îÈ¯Çä¡Ë¤Î°¤º´¥öÃ«ÊÔ¤«¤é¸æÅÌÄ®ÊÔ¤Þ¤Ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
°¤º´¥öÃ«ÊÔ¤Î1¸®ÌÜ¡ØÎ©ÆÝÉ÷ÂÀ¤¯¤ó¡Ù¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê
°¤º´¥öÃ«ÊÔ¤Ç¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Þ¤¹¡£°¤º´¥öÃ«¤â¥Ç¥£¡¼¥×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Þ¤·¤¿
°¤º´¥öÃ«ÊÔ5¸®ÌÜ¤Î¥Ð¡¼¡ØBAR Three¡Ù¡£¥Ð¡¼¤Ï°Å¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÊ²¤«¤Ê¤¤¤È¥Ö¥ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ì¤¿¼Ì¤ê¤¬°Õ³°¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹
6¸®ÌÜ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤â¿©¤Ù¤Æ¡¢¤´Ëþ±Ù¤Ç¤¹¡ª
Âçµ×ÊÝÊÔ¤Ç¤Ï³¹Êâ¤¤Î¥·¡¼¥ó¤òÂ¿¤¯¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í
Âçµ×ÊÝ±ØËÌ¸ý¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡£¼Ö¤È¿Í¤È¿®¹æ¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»£¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Âçµ×ÊÝÊÔ¤Î4¸®ÌÜ¤ÇÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Î1Ëç¡ª¡Ö¤¢¤Ã¤Ä¡ª¡×¤ÈË¹»Ò¤òÃ¦¤®¡¢Åß¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ë¡Ö¤¤â¤Á¡Á¡Á¡Á¡ª¡×¤È¤³¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹
¸æÅÌÄ®ÊÔ¤Ç3¸®ÌÜ¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤«¤é½Ð¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡¢¤³¤Á¤é¤âÎÉ¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡ª
¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â¡£¸æÅÌÄ®ÊÔ1¸®ÌÜ¤Î¡Ø¤Þ¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£16»þ¤´¤í»Ç¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËþÀÊ¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ªÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í
2026Ç¯¤ÏËº¤ì¤º»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¡¢1Ëç¤ÏÉ¬¤º»£¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ºûÄÍÊÔ¡Á³÷ÅÄÊÔ
¤³¤³¤«¤é¤Ï6·î¹æ¤ÎºûÄÍÊÔ¡Ê2025Ç¯5·îÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¤Ï¤·¤´¸®¿ô¤Î¿·µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿7·î¹æ¤Î³÷ÅÄÊÔ¤Þ¤Ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¸¸¡Ê¡©¡Ë¤Î²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³÷ÅÄÊÔÍâÆü¤ÎÌîÌÓ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¾¯¤·¤À¤±¸ø³«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
ºûÄÍÊÔ¤Î2¸®ÌÜ¡ØºûÄÍ¥½¡¼¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¡Ù¤Ç¤ªÅ¹¤Î³°¤«¤é»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡£ÂçºåÌ¾Êª¤Î¡Ö¥¤¥«¾Æ¤¡×¤¬ÂçÊÑÈþÌ£¤Ç¤·¤¿
ÌîÊýÊÔ¤Ç¤Î1Ëç¡¢ÀÖÄóÅô¤ÎÅ¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤³¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª
³÷ÅÄÊÔ¤Ë¤Ïµ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÎ×¤ß¡¢Ìµ»ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡ª³÷ÅÄ¤Ë½ÉÇñ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÍâÆü¤Ë¤µ¤é¤ËÌîÌÓ¤Ç¤Ï¤·¤´¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
ÌîÌÓ¤Î³¹¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤â¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÃë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä¡Ä
Æ»¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤¤¤ë°ëÉô¤µ¤ó¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£±ýÍè¤¹¤ë¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë
ÉÍ¾¾Ä®¡¦ÅÄÄ®¡ÁÂç»³ÊÔ
9·î¹æ¤ÎÉÍ¾¾Ä®¡¦ÅÄÄ®ÊÔ¡Ê2025Ç¯8·îÈ¯Çä¡Ë¤«¤é11·î¹æ¤ÎÂç»³ÊÔ¡Ê2025Ç¯10·îÈ¯Çä¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¸ø³«¡ª¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ë²¼Ä®¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤É¤Á¤é¤Ë¤âË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ò»£¤Ã¤¿ÉÍ¾¾Ä®¤Î¡Ø½©ÅÄ²°¡Ù¤Ï¡¢³«Å¹Á°¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬´û¤ËÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢17»þÁ°¤Ë¤ªÅ¹¤ò½Ð¤ë¤È¤¤ÏËþÀÊ¤ÇÂçÆø¤ï¤¤¡£Âç¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿
¡Ø½©ÅÄ²°¡Ù¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¸òº¹ÅÀ¡¢Æüº¹¤·¤¬âÁ¤·¤¤Æü¤Ç¤·¤¿
Âç»³¾¦Å¹³¹¤ÎºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤òÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸½¤ì¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ëµï¼ò²°¤ä¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿
Ã´ÅöÊÔ½¸¡¦ÉðÆâ¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¤³¤È¤â¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸å¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹
Âç»³±Ø¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¤Î1Ëç¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜÆü12·î29Æü¤Ï°ëÉô¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤Æ¡¢Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿Web¸ÂÄê¸ø³«¤ÎÇ¯ËöSP¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤â³Ú¤·¤¤´ë²è¤ò¹Í¤¨¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ï¢ºÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¿·Ç¯¤â¡Ø¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¡ÎAlexandros¡Ï°ëÉô´²Ç·¤Î¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡Ù¤Î2025Ç¯¤ò¡È¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¡É¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡Ê21Ëç¡Ë