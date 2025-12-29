「武器は後ろを全部こなせるところ」１試合で３度のポジション変更。大津の横浜FM内定DFが初戦から持ち味発揮「しっかりと示せた」
［高校選手権・１回戦］大津（熊本）７−１ 北海（北海道）／12月29日／フクダ電子アリーナ
大津（熊本）が12月29日、第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で北海（北海道）を７−１で下し、２回戦に駒を進めた。前半４分に相手のセットプレーの流れから先制点を許したものの、その後に７得点を奪ってみせた。
逆転勝利を収めた一戦で抜群の存在感を示したのが、卒業後は横浜F・マリノスへの加入が内定しているDF村上慶（３年）だ。
両SBとCBをこなす守備のユーティリティは、この試合で左SB、右SB、CBの順に幾度もポジションを変更し、それぞれの持ち場で高いパフォーマンスを披露。守備を統率しつつ、後半40＋４分には左足シュートでネットを揺らすなど攻守両面で躍動した。
試合後にミックスゾーンで村上は、早々に得点を許した立ち上がりを「選手権の雰囲気や応援、相手にチーム全体が飲まれてしまって、悪い形で入ってしまった」と評し、「ボールも回っていなくて、ロストするところもあった。このまま相手に流れを持っていかれたらやばいかなと思っていた」と振り返る。
それでも「自分がプレーでもそうですし、精神的な部分で声を出し続けることを心がけました」とすぐに気持ちを切り替え、逆転に向けて、やるべきことを明確にしていたという。
複数のポジションでプレーしたことには、「自分の武器は後ろを全部こなせるところ。ホランチも、トップ下も、ウイングバックもできる。武器をしっかりと示せたと思う」と手応えを口にした。
２回戦の相手は青森山田（青森）。高校サッカーに憧れを抱くきっかけとなったという名門との対戦を「すごく嬉しい。自分がやりたかった相手と最後の大会で戦える」と心待ちにしている様子だ。
注目のビッグマッチでも期待に応えるパフォーマンスを示せるか。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
大津（熊本）が12月29日、第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で北海（北海道）を７−１で下し、２回戦に駒を進めた。前半４分に相手のセットプレーの流れから先制点を許したものの、その後に７得点を奪ってみせた。
逆転勝利を収めた一戦で抜群の存在感を示したのが、卒業後は横浜F・マリノスへの加入が内定しているDF村上慶（３年）だ。
試合後にミックスゾーンで村上は、早々に得点を許した立ち上がりを「選手権の雰囲気や応援、相手にチーム全体が飲まれてしまって、悪い形で入ってしまった」と評し、「ボールも回っていなくて、ロストするところもあった。このまま相手に流れを持っていかれたらやばいかなと思っていた」と振り返る。
それでも「自分がプレーでもそうですし、精神的な部分で声を出し続けることを心がけました」とすぐに気持ちを切り替え、逆転に向けて、やるべきことを明確にしていたという。
複数のポジションでプレーしたことには、「自分の武器は後ろを全部こなせるところ。ホランチも、トップ下も、ウイングバックもできる。武器をしっかりと示せたと思う」と手応えを口にした。
２回戦の相手は青森山田（青森）。高校サッカーに憧れを抱くきっかけとなったという名門との対戦を「すごく嬉しい。自分がやりたかった相手と最後の大会で戦える」と心待ちにしている様子だ。
注目のビッグマッチでも期待に応えるパフォーマンスを示せるか。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！