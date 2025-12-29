2025年12月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
トラブルの予感。1人になると心が安らいで、解決法を発見できそう。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
期待され過ぎると重く感じるかも。でも努力を重ねれば実力がアップ。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
行動範囲を広げるとアクシデントが……。いつも通りがおすすめ。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
マイペースを貫ける運。でも周囲への気配りも忘れずに。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
意志の弱さがネックに。物事の決断は延期した方が◎。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
おいしい話が持ち込まれそう。シビアな目で判断してみて。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
低調日。焦ると運気がさらにダウンするので、のんびり過ごそう。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
自分の殻を破るチャンス。思い切った行動に出てみよう。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
コミュニケーション能力が上昇しそう。グループ活動に収穫があるかも。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
大胆な言動が幸運を呼ぶ日。派手なパフォーマンスも◎。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
意見を聞いてもらえそう。ただし1歩引いた姿勢が大事に。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
幸運日。大切な話し合いや計画は今日のうちに済ませて。
