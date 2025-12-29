「もう勘でいくしかない」第2子出産の真木よう子、“高齢ママあるある”明かす「怖いです…」「気をつけて」
俳優の真木よう子さんは12月29日、自身のInstagramを更新。子育てで困っていることを明かし、ファンからアドバイスが寄せられています。
ファンからは、「分かる気もしますが 勘でいくのも怖いです…」「気をつけてください〜」「老眼鏡オススメします」「メガネ作った方が赤ちゃんのためにも良いですね」「老眼？って思ったら早めに老眼鏡かけないと、老眼進むらしいですよ！」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
「老眼鏡オススメします」「個人的高齢ママあるある」と題し、動画を1本載せている真木さん。“あるある”について「赤ちゃんの爪切りってそもそも恐いのに老眼がプラスされてほとんど見えないからもう勘でいくしかない」と説明し、動画では目を細めながら爪を切る自身の様子を披露しています。無事に切れているのでしょうか。
第2子を出産！24日の投稿で第2子出産を報告した真木さん。「43歳にして子を授かり、体力的にも不安でしたが、長女が育児を手伝ってくれる姿に、母としてこれ以上ない幸せな日々をおくっております」とコメントしています。今後も育児に関する投稿がたのしみですね。
