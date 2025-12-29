¡Ö¤ªGUCCI¡ª¡©¡×¸¶²Å¹§¡¢»¨»ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¡ÖÅ·¾å¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
timelesz¤Î¸¶²Å¹§¤µ¤ó¤Ï12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¡ØGQ JAPAN¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡ÊÈ¯¹Ô¡§¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢È¯Çä¡§¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶²Å¹§¤Î»¨»ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªGUCCI¡ª¡©¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±²á¤®¤ë¡×¡ÖÅ·¾å¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤è¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÄ¹¤¤¡Á¹øºÙ¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±²á¤®¤ë¡×¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖGQ¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Æ±»ï¤Î»£±Æ¤Ç¸¶¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦GUCCI¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë1ËçÌÜ¤Ç¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤ÏÂçÃÀ¤Ë¶»¸µ¤òÏª½Ð¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¸¶¤µ¤ó¤Ï¥ì¥¶¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Öthe´Á¡ª´¶¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡ØGQ MEN OF THE YEAR 2025¡Ù¤Ç¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¾Þ¡Ù¤òtimelesz¤Ç¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¸¶¤µ¤ó¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öthe´Á¡ª´¶¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
