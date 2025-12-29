¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¤ÎÊÙ¶¯¥¿¥¤¥à¡£¡Ö¸¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¾¯½÷¤Ë¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø°ìÇ¯À¸ÍÑ¡Ö¤³¤¯¤´¡×¤Î¥É¥ê¥ë¡Ä¡ª¡©¡¿¤¢¤ê¤¹¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¤
¡Ø¤¢¤ê¤¹¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡ÊÇäÌîµ¡»Ò/¾®³Ø´Û¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤ê¤¹¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2025¡×¼õ¾Þ¤ÎÏÃÂêºî¡ªÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤ëÅ·¹ñ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î½÷À±§ÃèÈô¹Ô»ÎÁ¥Ä¹¡ª ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç¿Íµ¤¼Ô¡¢°ìÊý¤ÇÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¸ÀÍÕ¤¬ÀÛ¤¯¡¢¼ø¶È¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤Ä«ÆüÅÄ¤¢¤ê¤¹¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤êÄ¾¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×Æü¡¹¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤¹Ãæ¡¢¤¢¤ê¤¹¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ¡¦¸¤À±¤¯¤ó¡£¡Ö²¶¤¬·¯¤ò¸¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤½¤ó¤Ê¸¤À±¤¯¤ó¤Î°ì¸À¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¹¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Ä©Àï¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¡×¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Æó¿Í»°µÓ¤Ç±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÇ®¤¤À®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤ê¤¹¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2025¡×¼õ¾Þ¤ÎÏÃÂêºî¡ªÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤ëÅ·¹ñ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î½÷À±§ÃèÈô¹Ô»ÎÁ¥Ä¹¡ª ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç¿Íµ¤¼Ô¡¢°ìÊý¤ÇÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¸ÀÍÕ¤¬ÀÛ¤¯¡¢¼ø¶È¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤Ä«ÆüÅÄ¤¢¤ê¤¹¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤êÄ¾¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×Æü¡¹¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤¹Ãæ¡¢¤¢¤ê¤¹¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ¡¦¸¤À±¤¯¤ó¡£¡Ö²¶¤¬·¯¤ò¸¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤½¤ó¤Ê¸¤À±¤¯¤ó¤Î°ì¸À¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¹¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Ä©Àï¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¡×¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Æó¿Í»°µÓ¤Ç±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÇ®¤¤À®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£