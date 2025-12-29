ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¡¥¹¥Þ¥¹¥Þ½ªÎ»£±£°Ç¯¤Ë»×¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£²£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£·È¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ó£Í£Á£Ð¡ß£Ó£Í£Á£Ð¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»£±£°Ç¯¤òµ¡¤Ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î£±£²·î£²£¶Æü¤Ç¡¢£Ó£Í£Á£Ð¡ß£Ó£Í£Á£Ð¤¬½ªÎ»¤·¤Æ£±£°Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤â¤¦£±£°Ç¯¤«¡£¤¢¤ì¤«¤éËÜÅö¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Âô»³µ¯¤¤Æ¡££²£°Ç¯Â³¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡£¤¢¤ì¤«¤é£±£°Ç¯¡£¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö·ÝÇ½³¦¤â¥Æ¥ì¥Ó³¦¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Èá¤·¤¯½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤È°ã¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿ô»ú¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²Ú¡¹¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ÎÆÃÀ¤ò³ÎÇ§¡£¡Ö¤À¤±¤É¡£Ä¹¼÷¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ò¤â¤Ã¤ÈË«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡£Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£