ハロプロ、2026年にストリーミング配信開始へ 30周年プロジェクト始動
【モデルプレス＝2025/12/29】ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）の公式サイトが12月29日に更新され、ハロプロの結成30周年プロジェクトの一貫として楽曲のストリーミング配信を開始することが発表された。
【写真】「ハロプロ」ストリーミング配信開始へ
公式サイトでは、2028年に結成30周年を迎えるハロプロについて、2026年から2028年にかけて、「Hello！30th Anniversary Project」を展開していくと発表。その第1弾として2026年にハロプロの楽曲のストリーミング配信を開始する予定とした。
なお、道重さゆみ、鈴木愛理などが所属するハロプロOGメンバーを中心としたプロジェクト・M-line Musicの楽曲は2024年6月よりサブスクリプションサービスにて配信を開始していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ハロプロ」ストリーミング配信開始へ
◆ハロプロ、来年ストリーミング配信解禁へ
公式サイトでは、2028年に結成30周年を迎えるハロプロについて、2026年から2028年にかけて、「Hello！30th Anniversary Project」を展開していくと発表。その第1弾として2026年にハロプロの楽曲のストリーミング配信を開始する予定とした。
なお、道重さゆみ、鈴木愛理などが所属するハロプロOGメンバーを中心としたプロジェクト・M-line Musicの楽曲は2024年6月よりサブスクリプションサービスにて配信を開始していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】