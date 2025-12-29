aespaニンニン、体調不良で「紅白」欠席発表 3人で出場へ【全文】
【モデルプレス＝2025/12/29】大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の公式サイトが29日に更新され、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が体調不良で欠席することが分かった。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
番組公式サイトでは「第76回NHK紅白歌合戦に出場予定のaespaは、メンバーのNINGNINGさんの体調不良により、NINGNINGさんを除くメンバー3人で出場することになりました」と発表した。
またaespaの公式サイトでも「現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました」と現状を報告。「弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました」とカリナ（KARINA）、ジゼル（GISSELE）、ウィンター（WINTER）の3人で出場することを伝えている。
なお、ニンニンの過去のSNS投稿がネット上で批判を浴びていた件については「aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」と謝罪した。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。aespaは「Whiplash」を歌唱する。（modelpress編集部）
第76回NHK紅白歌合戦
いつもaespaを応援いただき、誠にありがとうございます。
aespaの「第76回NHK紅白歌合戦」への出演につきまして、お知らせいたします。
aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります。
なお、現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました。弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました。
直前でのお知らせになりましたことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
◆aespaニンニン「紅白」欠席
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。aespaは「Whiplash」を歌唱する。（modelpress編集部）
◆「紅白歌合戦」公式サイト全文
第76回NHK紅白歌合戦
◆aespa公式サイト
