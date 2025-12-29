オリックスの福田周平外野手が、自身のインスタグラムで現役を引退すると発表した。入団から背負った背番号「４」「１」「６５」の３枚のユニホームを並べた写真をアップ。「このユニフォームを着て、バファローズの一員として戦えた日々は、僕にとって一生の誇りです」とつづった。

ＮＴＴ東日本から１７年のドラフト３位で入団。主に１番打者として２１、２２年のリーグ連覇に貢献した。今季は背番号１を返上。６５番での復活はならず、２３試合の出場にとどまった。１０月に来季の契約を結ばないことを通告され、ＮＰＢでの現役続行を強く希望。他球団から正式オファーは届かず、８年間のプロ野球生活に区切りをつけた。

「どんな時も背中を押してくれたファンの皆さん本当にありがとうございました。第二の人生、また一から頑張ります！！！」。今後は野球界を一度離れ、新たなチャレンジをする予定だ。

◆福田 周平（ふくだ・しゅうへい）１９９２年８月８日、大阪府生まれ。３３歳。広陵から明大、ＮＴＴ東日本を経て、１７年のドラフト３位でオリックス入団。主将を務めた１９年に自己最多の３０盗塁。内野から外野転向２年目となった２２年にゴールデン・グラブ賞を獲得。通算成績は６７７試合で打率２割５分４厘、５本塁打、１４３打点、９０盗塁。１６７センチ、６５キロ。右投左打。既婚。