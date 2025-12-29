¾ÜºÙ¥ë¡¼¥È¤äºâ¸»ÌäÂê¡¢¶¨µÄ·ÑÂ³¡¡¶å½£¿·´´Àþ¤Ç¹ñ¤Èº´²ì¸©
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¿åÅèÃÒ»öÌ³¼¡´±¤Ï29Æü¡¢º´²ì¸©¤òË¬¤ì¤Æ»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤È²ñÃÌ¤·¡¢À°È÷Êý¼°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶å½£¿·´´ÀþÄ¹ºê¥ë¡¼¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥ë¡¼¥È¤äºâ¸»ÌäÂê¤ò½ä¤ê¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢¿åÅè»á¤ÏÊóÆ»³Æ¼Ò¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º´²ì¸©Æâ¤òÄÌ¤ëÉðÍº²¹Àô¡½¿·Ä»À´¤ÎÀ°È÷Êý¼°¤È¾ÜºÙ¤Ê¥ë¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ê1¡Ëº´²ì±Ø¾è¤êÆþ¤ì¡Ê2¡Ëº´²ì¶õ¹Á¼þÊÕ·ÐÍ³¡¢¤ÎÆó¤Ä¤òÁÛÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñ¤Ïº´²ì±Ø¥ë¡¼¥È¤¬ºÇÅ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¸©Â¦¤Ï¶õ¹Á¥ë¡¼¥È¤ò´Þ¤á¤¿Éý¹¤¤¸¡Æ¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤â¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦Ãæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤íµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£