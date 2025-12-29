お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」が29日放送のTBS系「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円」でMCを務めた。

内村光良、南原清隆が2人コンビで仕事することは年末年始の特番以外はあまりないため、この日も登場すると出演者から「ウッチャンナンチャン！」の声が上がった。

その後、この日が同番組初登場のやす子は、「プレッシャーで、内村さんと南原さんが夢に毎日交互に出てくるので、今日も凄くドキドキしました」と語った。

それを聞いた内村は「一緒じゃなかったんだ」、南原も「なんで交互…」と苦笑。やす子が「交互に出てきました。なんか一緒になりません…」と言うと、南原は「なんか、不仲みたいなこと言うなよ！仲良いんだよウッチャンと！」と言い肩を組んだ。

内村も苦笑しながら「おうっ！」と言うと、南原は「リセット！リセットしてるよ！こいつ」と突っ込んでいた。

ネットでは「貴重な2人一緒の出演」「ウッチャンナンチャン揃ってるの、並んでるの、ひさしぶりでは！？！嬉しい！！」「ウッチャンナンチャンが揃っている嬉しさ」「ウッチャンナンチャン並んでる！！！！！」「ウッチャンナンチャン揃ったよ〜」などの声が上がっていた。