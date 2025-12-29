フリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々さんのデジタル限定写真集『LALA 〜 Another Edition 〜』（ワニブックス）がリリースされました。



【写真】天真爛漫な笑顔の後藤楽々さん

後藤さんは現在、日本テレビ系『ZIP！』や『シューイチ』などに出演し、フリーアナウンサーとして活動の幅を広げています。番組内で見せる天真爛漫な笑顔や親しみやすいキャラクターで支持を集める一方、本作ではテレビではなかなか見ることのできない表情や雰囲気を切り取ったショットが収められています。



誕生日（2025年7月23日）に初の写真集 『 LALA 』をリリースした後藤さん。『LALA 〜 Another Edition 〜』は、彼女自身がカットを再セレクトしたデジタル限定版です。ファースト写真集と見比べながら楽しむことができそうです。



【後藤楽々さんプロフィル】

2000年7月23日生まれ。愛知県出身。身長154センチ。血液型はAB型。SKE48 のメンバーとして活躍後、フリーアナウンサーへ。『ズームイン！！サタデー』や『Oha！4NEWS LIVE』などに出演後、現在は『ZIP！』や『シューイチ』に出演中。趣味は映画鑑賞、おいしいご飯を食べること、舞台鑑賞、読書。特技は、エイの顔マネ、ゴルフ、書道。