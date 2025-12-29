【義母の介護「10万円事件」】一番大事なものは？妹の言葉で目が覚めた！＜第18話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第18話 母の命より大事？【夫の気持ち】
【編集部コメント】
チエさんが「10万円」より欲しかったもの……。それがなんなのかを、アツシさんはやっとわかったようです。チエさんはお母さんのことが大事だし、きょうだいで「お母さんを支えていこう」と励まし合いたい……。アツシさんが来ることで、お母さんが笑顔を見せてくれることが何より嬉しいのです。それはお金に代えることはできませんよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
