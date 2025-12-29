¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¡¼¤Ï°ã¤¦¤è¡×¶¿¤Ò¤í¤ßà70ºÐ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿Èá¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¡ÖÄ¶¸ý¹Ð¥±¥¢¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¶¿¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ËÃ¦Ë¹
¡¡¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿¡¼¡¢²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß(70)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖELLE¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖWhat's in my bag¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Æü¾ïÅª¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯Ë¡¤ä¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ°Õ¼±¡¢¤½¤·¤Æ°Õ³°¤ÊÂç¹¥Êª¤Þ¤Ç¡ª¡¡¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¡õ¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¿È¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¶¡¦¥í¥¦¡×à¥Þ¥ë¥´¡¼ 17á¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¡ÖOwala¡×¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥È¥ë¡¢¶¿¤Î´é¤¬½ê¶¹¤·¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¡Ö¤Ò¤í¤ß¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¡Öeviden¡×¤Î¥Í¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Î°¦ÍÑÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÉÊ¡¹¤Ë¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¡¼¤Ï°ã¤¦¤è¡×¡Ö¥Þ¥ë¥´¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ó¥¹¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¥¨¥ë¥á¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ªºâÉÛ¤â¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÄ¶¸ý¹Ð¥±¥¢¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö»ÑÀª¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤·À¶·é´¶¤¢¤ë¤·¡×¡Ö¤Ò¤í¤ßGo¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë♡¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ï¡¼¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¤¦¤Á¤ÎÊì¤â70Ç¯Âå¤«¤é¤º¤Ã¤È¶¿¤µ¤ó¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤ï¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£