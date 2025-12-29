¹üÀÞ¤«¤é¶Ã°Û¤Î²óÉü¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¤âÆ¨¤²¤Ê¤¤¡×6Âç²ñ¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ØÅì¶å½£Î¶Ã«¡¦Ãé´ê»ûè½ºù¤¬¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÀ¤¤¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©ÂåÉ½¤Î¡ÖÅìÎ¶¡Ê¤È¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¡×¤³¤ÈÅì¶å½£Î¶Ã«¤¬2019Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡ÖÀäÂÐÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¸½¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç8¶¯¡¢½©¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤Ï3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£°ìÀïÉ¬¾¡¤òÀÀ¤¦º£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯1·î5Æü¤Î³«ËëÆü¡¢1²óÀï¤ÇÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê»³Íü¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÃé´ê»ûè½ºù¡Ê¤Á¤å¤¦¤¬¤ó¤¸¡¦¤ê¤ª¤ó¡Ë¡á2Ç¯¡á¤Ï1Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£º¸Íø¤¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÃ´¤¦182¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£ÂçÊ¬¡¦ãÆÅÄÆîÃæ»þÂå¤«¤éÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ê¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¡£º£²Æ¤Î¡Ö2025½÷»ÒU19¡Ê19ºÐ°Ê²¼¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç¤âÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÅìÎ¶¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç¡ØÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ä¡×¡£Ãé´ê»û¤Ï°ì½Ö¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¸å¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤³¤ì¤¬¡Ø»ä¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¡Êµ¤»ý¤Á¤â¡ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£ÉÙ»Î¸«¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï0¡½2¡Ê18¡½25¡¢22¡½25¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤ò´Þ¤á¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÎÏ¢·¸¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤¬À¸¤¸¡¢Î©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÏªÄè¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î´Å¤µ¤¬ÇÔ°ø¤Î°ì¤Ä¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾¡Íø¤ØÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãé´ê»û¤ò¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤Ã¤¿¡£¹ñ¥¹¥Ý¸å¤Î10·îËö¤Ë±¦¹ø¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¤±¤¬¤Ï¡ÄÊ¢¶Ú¤äÂÎ´´¤Ë¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½Õ¹â¤ÎÂçÊ¬¸©Í½Áª¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤ÆÂçÊ¬¾¦¤È¤Î·è¾¡¡Ê11·î2Æü¡Ë¤Î¤ß¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¿¤á¡¢1¥«·î´Ö¤Ï¥Ü¡¼¥ëÎý½¬¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢¹üÀÞÈ¯³Ð¤«¤é1¥«·î¸å¤ÎCT¸¡ºº¤Ç½Õ¹â¤Ø¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À¡£¡Ö´°¼£¤Þ¤Ç3¥«·î¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ü¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÈ¾¿ÈÃæ¿´¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï100¡ó¶á¤¯¤Þ¤Ç¡Ê¾õÂÖ¤¬¡ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£12·î¤ËÆþ¤ê¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤«¤é°ì»þÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãé´ê»û¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸Ê¤Î¿´µ»ÂÎ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ç¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µ¤ÉÕ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¤âÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆ£粼°¦Íü¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Íê¤â¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿Ãé´ê»û¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡ËÃÝÆâ¡ÊÀ¿Æó¡ËÀèÀ¸¤Ë¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÒÊý¤¬¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ·è¤á¤è¤¦¤È¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÊä¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤ê¤ª¤ó¡ÊÃé´ê»û¡Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤Î3°Ì·èÄêÀï¤ÎÁ°¤â¡ØºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¡ÊÂç²ñ¤ò¡Ë½ª¤ï¤í¤¦¡Ù¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1ÅÀ¤Îº¹¤¬¡Ö¾¡¼Ô¡×¤È¡ÖÇÔ¼Ô¡×¤òÊ¬¤±¤ë¡£¤½¤Î1ÅÀ¤Î½Å¤ß¤ò¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸ý¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Æ£粼¤Î»Ñ¤ò¡¢Ãé´ê»û¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¿ÈÄ¹166¥»¥ó¥Á¤Î·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤¤ÂÎ¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÏÉô°÷24¿Í¤ò¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤ÇÂ«¤Í¤ëÂç¹õÃì¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡½Õ¹â¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿12·îËö¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¼ÂÀïÎý½¬¤Ç¡¢Ãé´ê»û¤ÏÆ£粼¤È¤È¤â¤Ë¿ï½ê¤Ç·èÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¯¥í¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ä¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÈÂ¼¤Ï¤°¤ß¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¾å¤²¤ë¥È¥¹¤ò¡¢¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦»ä¡¢À®Ä¹¤·¤¿»ä¤Î»Ñ¤òÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤¬¤Ê¤¤¸ò¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñÁ°ÆÈÆÃ¤Î¹âÍÈ´¶¤Ë17ºÐ¤Î¶»¤ÏÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹â¤Î´î¤Ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë½é½Õ¤Î¥³¡¼¥È¤¬¡ÖÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë