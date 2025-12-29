大阪音楽フェス『ジャイガ』2026年概要発表 舞洲に帰還、異例「特別な4日間」予告 関連のラインナップも判明【一覧】
大阪の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL』（ジャイガ）は2026年、舞洲スポーツアイランドに戻って、異例の4日間の開催となることが、29日までに明らかになった。
【画像】ジャイガのスピンオフ『THE BONDS 2026』ビジュアル＆出演アーティスト
ジャイガは、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、来年でついに10周年。今年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』として、舞洲に帰還する。
さらに、7月25・26日、8月1・2日の4日間の実施となることが決定。「『ジャイガといえば舞洲』という最高のロケーションで、特別な4日間をお届けします」と予告した。
このほか、スピンオフイベント『THE BONDS 2026 -THANKS 10TH GIGA-』や、ファン投票によって夏のジャイガへの出演が決まる『GIGANTIC TOWN MEETING』のスケジュール、出演アーティストが発表された。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）、8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
チケット：後日発表
出演アーティスト：後日発表
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL SPIN-OFF THE BONDS 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年2月1日（日）午後4時開場、4時半開演
会場：サンケイホールブリーゼ
出演アーティスト：日食なつこ／Penthouse／レトロリロン
■『GIGANTIC TOWN MEETING』
日時：2026年4月12日（日）午前10時半リストバンド交換開始、11時開場、11時半開演
会場：梅田BANGBOO、Banana Hall、梅田Zeela
出演アーティスト：汐れいら／OddRe:／KI_EN／Conton Candy／ジ・エンプティ／TiDE／Czecho No Republic／Chimothy→／なきごと／PURPLE BUBBLE／harna／ミーマイナー／moon drop／MAYSON’s PARTY／Laughing Hick／Luov／LEGO BIG MORL
