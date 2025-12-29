お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。12月29日の放送は、大竹まことが冬休みでお休み。ゲストにはいだしょうこ氏を招き、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹と、ピンチヒッターの古谷経衡で話を伺った。

阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。NHK『おかあさんといっしょ』、第19代うたのおねえさん。歌手で女優でタレントの、はいだしょうこさんです。数少ない私たちのお友達でもあります。よろしくお願いいたします」

はいだしょうこ「よろしくお願いします。こんにちは、はいだしょうこです。いや～嬉しいです」

江里子「呼んじゃいました。お忙しいのに」

はいだ「いやもう本当に即答でオッケーで、来させていただきました」

古谷経衡「阿佐ヶ谷姉妹さんと、はいださんは仲がいい？」

江里子「いや、本当になかなか私たちも、お友達が少ないんですけど」

美穂「少ないんです。芸能界のお友達というかね」

江里子「友近さん…じゃなくて」

美穂「水谷千重子さんの舞台があった時とかに、ご一緒させていただいて。そこからね、ちょっとお友だち」

江里子「ミュージカル調のお芝居があって、それではいださんが、その時初めて、水谷先生の舞台に」

はいだ「そうです。はい」

美穂「私たちも初めて。明治座とかね、すごい大きい舞台で」

江里子「明治座、博多座ね。出させてもらったわね」

はいだ「そこからロケでご一緒させていただいたりとか、私の歌のコンサートを見に来てくださったり、プライベートでも焼肉行かせていただいたり。私も阿佐ヶ谷さん三姉妹。（笑） さんさんしまい」

江里子「（笑）数字なのか分かんなくなっちゃった」

はいだ「本当にあたたかくて優しくて、ある意味で話しやすくて、もうお姉ちゃんのように思ってますね」

江里子「阿佐ヶ谷三姉妹の末っ子っておっしゃってくださるんですけど、ほかの方の衣装がピンクで色味が近かったりして「阿佐ヶ谷三姉妹ね」とかって言ったら、LINEがフッときて、「私じゃない別の人でも阿佐ヶ谷三姉妹って言ってましたけど」みたいなLINEくれたりしてね（笑）」

はいだ「そうなんです。さみしくなっちゃう」