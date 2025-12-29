TWICEサナ、美デコルテ全開の純白ベアトップドレス姿「本物の女神」「完成された美貌」と悶絶の声
【モデルプレス＝2025/12/29】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が12月29日、自身のInstagramを更新。白いベアトップドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳TWICEメンバー「美しすぎてため息出る」デコルテ輝くベアトップドレス姿
12月29日に29歳の誕生日を迎えたサナは、「Happy Birthday SANA」と記されたバースデーフォトを投稿。デコルテラインを大胆に見せた白のベアトップドレスで、優雅に微笑む姿を披露している。
この投稿には「誕生日おめでとう」「デコルテが輝いている」「美しすぎてため息出る」「ドレス似合いすぎる」「本物の女神」「完成された美貌」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆TWICEサナの投稿に反響
