前田敦子、大人な黒ランジェリー姿 “最後の写真集”先行カット解禁【Beste】
【モデルプレス＝2025/12/29】前田敦子が2026年2月13日に発売する写真集「Beste」（講談社）より、先行カットが解禁された。
【写真】前田敦子、黒ランジェリーで美ボディ披露
今回新たに解禁された先行カットは、華奢で繊細な黒いレースのランジェリーを纏った1枚。「今までの自分と比べても、かなり大人に見えるので新鮮」と前田も語る“大人の女性”を意識したランジェリー。女性スタッフからの人気も高かった衣装のカットとなっている。
前回の写真集から14年。2025年に芸能活動20周年を迎えた前田が、大人の女性としての魅力を余すことなく表現。体づくりや日々の美容ルーティンにも徹底して向き合った本作。ストイックに自らを追い込んで仕上げた、完璧なボディラインを披露した。
本作のテーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。「クリエイティブチームの皆さんと、“一つの芸術作品を作り上げる”という思いで臨みました」と彼女自身が語るように、コンセプト、衣装、ヘアメイクの細部に至るまで、クリエイターたちと幾度もディスカッションを重ね、1カットずつ丁寧に撮影した。まさに表現者としての前田が、大人の恋の物語を体現した1冊である。
また、テーマに合わせた衣装にもこだわり、女性にとって参考になるスタイリングや、挑戦してみたくなるランジェリーを多数着用。「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情や過去の写真集を上回る大胆な露出に挑戦している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前田敦子、黒ランジェリーで美ボディ披露
◆前田敦子、写真集先行カット解禁
今回新たに解禁された先行カットは、華奢で繊細な黒いレースのランジェリーを纏った1枚。「今までの自分と比べても、かなり大人に見えるので新鮮」と前田も語る“大人の女性”を意識したランジェリー。女性スタッフからの人気も高かった衣装のカットとなっている。
◆前田敦子“最後の写真集”「Beste」
前回の写真集から14年。2025年に芸能活動20周年を迎えた前田が、大人の女性としての魅力を余すことなく表現。体づくりや日々の美容ルーティンにも徹底して向き合った本作。ストイックに自らを追い込んで仕上げた、完璧なボディラインを披露した。
本作のテーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。「クリエイティブチームの皆さんと、“一つの芸術作品を作り上げる”という思いで臨みました」と彼女自身が語るように、コンセプト、衣装、ヘアメイクの細部に至るまで、クリエイターたちと幾度もディスカッションを重ね、1カットずつ丁寧に撮影した。まさに表現者としての前田が、大人の恋の物語を体現した1冊である。
また、テーマに合わせた衣装にもこだわり、女性にとって参考になるスタイリングや、挑戦してみたくなるランジェリーを多数着用。「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情や過去の写真集を上回る大胆な露出に挑戦している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】