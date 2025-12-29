スパイク小川暖奈、冬のショーパンコーデで美脚披露「センス抜群」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/12/29】お笑いコンビ・スパイクの小川暖奈が12月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿の私服コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳吉本美人芸人「冬の肌見せ憧れる」美脚輝くショーパンコーデ
◆小川暖奈、ショーパンの私服姿を公開
小川は「ショートパンツ！ベルト2本が可愛い〜！寒くなってきたけどウールだからめちゃくちゃ履いてる」とつづり、屋外でのオフショットを投稿。冬らしいニットトップスに、色白の美しい脚が際立つショートパンツを合わせたコーディネート姿を公開している。
◆小川暖奈の投稿に反響
この投稿には「可愛い」「ベルト2本可愛い」「私服もセンス抜群」「真似したい着こなし」「冬の肌見せ憧れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】