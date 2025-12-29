中島健人が“今年イチバン聴いた歌”に反響 呼び方にも注目集まる「交流続いてるの嬉しい」
【モデルプレス＝2025/12/29】俳優で歌手の中島健人が12月29日、日本テレビ系「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」（午後5時30分から10時54分まで生放送）に出演。パフォーマンスの前に“今年イチバン聴いた歌”を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】中島健人「好きなんです」今年連絡をとるようになったアーティスト
番組タイトルにちなみ「今年イチバン聴いた歌は？」と質問された中島は、「藤井 風さんの『Prema』です」と回答。「好きなんですよ」と続け、「今年、音楽祭で風くんと交流の機会があって、そこから連絡をとるようになって。僕の曲の感想とかもくれたりとかして。僕も風くんの音楽をたくさん聴いたりして。音楽でできた素敵なご縁だなと思います」と親交を深めたきっかけを笑顔で話した。
中島の回答を受けて、ネット上では「ケンティーと風さんそんなに仲良くなっていたんだ！」「2人はどんな会話するんだろう」「交流続いてるの嬉しい」「“風くん”っていう呼び方もかわいい」など反響が寄せられている。
2022年に誕生以来、多くの反響を集めてきた同番組。4回目の放送となる今回は、俳優の志尊淳と新木優子がMCを担当。番組史上最長となる5時間30分の生放送としてスケールアップし、ホテルニューオータニ幕張から届ける。番組では、ストリーミングサービスのデータをもとに、様々なジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティストを発表。2025年、全世代が聴いてきた曲を秘蔵映像もまじえてたっぷりと放送するほか、豪華出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆中島健人、“今年イチバン聴いた歌”明かす
◆「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
