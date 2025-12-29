Rockon Social Club¤¬²£ÉÍBUNTAI¤Ç¥Ä¥¢¡¼½ªËë¡¢ºæÀµ¾Ï¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ÈÇ®¶¸ÅªÂçÃÄ±ß
Rockon Social Club¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖKURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin-¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÏÇ®¶¸Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢µÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¡¢¿ÀÆàÀî¤Þ¤Ç¡¢Á´7²ñ¾ì18¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î11·î¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î²£ÉÍBUNTAI¸ø±é2Æü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛRockon Social Club¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÁ´9Ëç¡Ë
³«±é»þ´Ö¤Î18»þ¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¤Æ¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éver.¡Ë¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢Rockon Social Club ¡Ê°Ê²¼¡¦RSC¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À®ÅÄ¾¼¼¡¡ÊVo.Gt¡Ë¡¢²¬ËÜ·ò°ì¡ÊGt.Vo¡Ë¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡ÊBa.Vo¡Ë¡¢Á°ÅÄ¹ÌÍÛ¡ÊKey.Vo¡Ë¡¢»û²¬¸Æ¿Í¡ÊBa.Gt.Producer¡Ë¡¢ÀÄ»³±Ñ¼ù¡ÊDr¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ë¡£ÀÄ»³¤¬¡Ö¤¤¤¯¤¾²£ÉÍ¡¼¡ª¡¡¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖStill Rockin'¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎÀ®ÅÄ¤«¤é²¬ËÜ¤Ø¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥ê¥ì¡¼¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ó¤ÇÁ´°÷¤ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¹üÂÀ¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬Êü¤ÄÇÈÆ°¤Ï¡¢Âç´Ñ½°¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª°µÅÝ¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£À®ÅÄ¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¤Ç¡¢¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¸ò¤¨¤¿¥½¥í¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë4¿û¤Î¥Û¡¼¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÇÛ¤·¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µðÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖFoxy Lady¡×¤Ø¡£¹â¶¶¡¢²¬ËÜ¡¢À®ÅÄ¤¬½çÈÖ¤Ë¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¼è¤ê¡¢Á°ÅÄ¤¬ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¤¡£¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥£¥ë¤«¤é¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡¡Hey Hey¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤È¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤ë´ÑµÒ¤¿¤Á¡£½øÈ×¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤Î²»°µ¤¬¹¤¤²ñ¾ì¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
¡ÖOK¡¢²£ÉÍ¡ª¡¡¤è¤¦¤³¤½¡¼¡ª¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤À¤è¡ª¡¡²ù¤¤¤Ê¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡¡¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡ª¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£ÃÆ¤à¥ê¥º¥à¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¡ÖTangerine Kiss¡×¡ÊNOKKO & RSC¡Ë ¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÇÄ°¤«¤»¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Î²ÎÀ¼¤ä¼êÇï»Ò¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÆø¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤Ë¡£ÃË½¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤â»÷¹ç¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢Â³¤¯¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Á¤ç¡¼¤À¤¤¡×¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Î»ì¤ò¥¥á¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡¢¥Ï¡¼¥É¥¨¥Ã¥¸¤Ê±éÁÕ¤Ë¾è¤»¤Æ²ñ¾ì¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Á¤ç¡¼¤À¤¤¡×¤ÈµÒÀÊ¤òÀú¤ë¤È¡¢¶¦´¶¤á¤¤¤¿¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖBACK IN THE CITY¡×¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¤ÎÉ½¸½ÎÏ°î¤ì¤ë²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é¡¢À®ÅÄ¡¢¹â¶¶¤¬²Î¤¤·Ñ¤°¡£´ÖÁÕ¤ÇÀ®ÅÄ¡ÁÁ°ÅÄ¡Á²¬ËÜ¡Á¥µ¥Ý¡¼¥È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ç¥Ó¥óÌÚ²¼¡Á»û²¬¡Á¹â¶¶¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÀÄ»³¤¬¥½¥í¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥É¥é¥à¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç³åºÓ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢Â³¤¯¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖRolling Thunder Baby¡×¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë½Ð¤ÆÀú¤ë¤ÈÇ®¶¸Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¥Ã¥¯¤ÎÏ¢ÂÇ¤¬ÃÏ¤òÇç¤¦¡ÖGo To Hell¡×¤Ø¡£¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤È¹ë²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¾ÈÌÀ±é½Ð¤Ç¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¹â¶¶¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Î°½¾®Ï©æÆ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Îéµ·Àµ¤·¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤Ë°ìÎé¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ°½¾®Ï©æÆ¤Ç¤¹¡ª¡¡²¶¡¢ËÜÅö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËµÒÀÊ¤Ç¥³¥Ö¥·¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³¤®¤ß¤Ë¸ì¤ë¡£¶²½Ì¤·¤Þ¤¯¤ê¤Î°½¾®Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»û²¬¤¬¡¢¡Öº£²ó¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ù¥¿¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¥½¥ó¥°¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢æÆ·¯¤Îºî»ì¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤òËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£æÆ·¯¤Ï¡ÊÃËÆ®¸ÆÁÈ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ë¡Ø¥í¥Ã¥¯¤è¡¢ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¤è¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¾Ò²ð¡£°½¾®Ï©¤Ï»û²¬¤Î¤³¤È¤âÃæ³Ø¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢Á´Êý°Ì360ÅÙÆ´¤ì¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡É¥ß¥Í¤µ¡É¡Ê±Ç²è¡Ø¥í¥Ã¥¯¤è¡¢ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¤è¡Ù·àÃæ¤ÇÀ®ÅÄ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌòÌ¾¡Ë¤¬¤¤¤ë¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¿ï½ê¤ËÉ½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤è¤¤¤è¶Ê¤Ø¡£¡Öº£À¤µªºÇ¹â¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ª¡×¤È°½¾®Ï©¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°½¾®Ï©ºî»ì¡¦»û²¬ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö°¦»àÅ·Î®¡×¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ°½¾®Ï©¤¬²Î¤¤½Ð¤¹¤È¡¢²¬ËÜ¡¢À®ÅÄ¤Ø¤È¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ì¡¼¡£¥µ¥Ó¤ÇÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¡ª¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë°½¾®Ï©¤ËµÒÀÊ¤«¤é¡Ö¥¥ã¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°¦»àÅ·Î®¡Ê°¦¤·¤Æ¤ë¡Ë 璐·°ÏµÎ°¡Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡Ë¡×¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Ç¤Ï·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÃæ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤¬¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î´ë²è¾Þ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦Ä°È×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò»û²¬¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃÊÅÄ°ÂÂ§¤È¤Î³Ú¶Ê¡ÖB•A•N¡×¤òÈäÏª¡£´Ë¤ä¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤Î½ªÃåÅÀ¤ò»×¤ï¤»¤ë²Î»ì¤ò²Î¤¦¤È¡¢²¬ËÜ¤¬¥¹¥È¥é¥È¤Ç¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î¥½¥í¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤½¤Î¾ð·Ê¤òÉÁ¤¯¡£
¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¡¢ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿BAR¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç²¬ËÜ¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à²£ÉÍ¡ª¡×¤È¡¢´¥ÇÕ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¾¯¤·¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤é¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢ÌîÂ¼µÁÃËÀèÀ¸¡ª¡×¤È¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£ÂçÀ¼±ç¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ÌîÂ¼µÁÃË¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£ÌîÂ¼¤«¤é¤Ï¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ»þÂå¡¢¹ç½É½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à»²²Ã¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌîÂ¼¤Î¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é·ã¤·¤¹¤®¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Î¶Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©³Ú´ï¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌîÂ¼¡¢À®ÅÄ¤¬¥®¥¿¡¼¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥Ö¥ë¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤Þ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï⼤Í§¹¯Ê¿ & RSC¤Ç¼ýÏ¿¡Ë¤Ø¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬±Ç¤ê¡¢²¬ËÜ¡¢¹â¶¶¤¬³Ú´ï¤òÃÖ¤¤¤ÆÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÈäÏª¡£ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤È¡¢Åö»þÌîÂ¼¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿The Good-Bye¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³èÆ°¤·¤¿80Ç¯Âåº¢¤Î¼ã¤µ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤â嚙¤ßÊ¬¤±¤¿ÃË¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤¬Ýî¤ß¤ë¡£ÌîÂ¼¡¢À®ÅÄ¤¬¥½¥í¤òÃÆ¤¡¢²¬ËÜ¤È¹â¶¶¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¤¤¡¢Á°ÅÄ¤¬¥·¥Ö¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¸°È×¤òÌÄ¤é¤¹¡£ÌîÂ¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¸åÇÚ¡¢⻲ÍüÏÂÌé¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ö⻲¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤Ø¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡¢Á°ÅÄ¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¸°È×¤ÈÀ®ÅÄ¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¸ì¤ê¤òÃæ¿´¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤ÇÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò½¸¤á¤¿¡£
Í¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ë¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«!?¡¡¤³¤³¤«¤é¤¬°Ëâ¤Î»þ´Ö¤À¡ª¡×¤ÈÀÄ»³¤¬ÆÍÇ¡¹ð¤²¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«Ê¹¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÀ¼¤¬¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤é¤·¤À¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÀÄ»³¤È¤Î¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ËµÒÀÊ¤ÏÇú¾Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö3ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê!?¡×¡Ö¥¸¥å¡¦¥Æ¡¼¥à¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬RSC¤Î±éÁÕ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ßÎ×¡£¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¥¸¥å¡¦¥Æ¡¼¥à¡×¡Ê¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼&RSC¡Ë¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ëµÒÀÊ¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë³Õ²¼¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¸ò¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÈÍí¤ß¤Ê¤¬¤éÂç´Ñ½°¤òÀðÆ°¤¹¤ë³Õ²¼¤Ë¡¢À®ÅÄ¤È²¬ËÜ¤â¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥æ¥Ë¥¾¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄÉ¿ï¤¹¤ë¡£³Ú¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥å¥Æ¡¼¥à¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¼°Ò¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ò¶«¤ó¤À³Õ²¼¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ãÇÚ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤È²Î¤¦¶Ê¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤ÄÈù¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë³Õ²¼¤ÎÍº»Ñ¤ËÃ¯¤â¤¬¤Ò¤ìÉú¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ï¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿³Õ²¼¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¾¡ª¡¡¤µ¤Ã¤ÂçÀèÇÚ¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë°§»¢¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢30Ê¬¤âÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾ìÆâ¤ÏÇú¾Ð¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬¥Ù¡¼¥¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÀìÇ°¡¢»û²¬¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ò±éÁÕ¡£¥¥á¤òÏ¢È¯¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¶½Ê³¤òÀú¤ë¡£¡ÖOK²£ÉÍ¡ª¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤òµá¤á¤ë¹â¶¶¡£Â³¤¤¤Æ»û²¬¤¬¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¡¢¡ÖI♡R&R¡×¤Ø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ã¼¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢µÒÀÊ¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶á¤Å¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¤Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ°¤²ó¤ë²¬ËÜ¤¬Á°ÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥Ð¥ó¥É´Ö¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âºÇ¹â¤À¡£
¤¹¤ë¤È¹â¶¶¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢²æ¤é¤ÎÂç»Õ¾¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡ª¡¡¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡ª¡¡ºæÀµ¾Ï¡ª¡¡¥Þ¥Á¥ã¥¢¥¤µ¤ó¡ª¡×¤È¡¢ºæÀµ¾Ï¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¡¡1Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆRSC¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡1Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢ÁÇÀ¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê½ã¿è¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£RSC¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤º¤Ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢»û²¬¤ÎÁ°¤ËÍè¤ë¤È¡Ö¤ªÌ¾Á°¤Ê¤ó¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¥Ü¥±¤ëºæ¡£¡ÖµîÇ¯¤È°ì½ï¡ª¡×¤È¡¢1Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¥Ü¥±¤ò¼õ¤±¤¿»û²¬¤Ï¡Ö°æ¾å½ç¤Ç¤¹¡×¤È¿è¤ÊÊÖ¤·¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ä¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤·¤Æ¤Í¤¨¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤´Î©Ê¢¤Îºæ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¡£º£Æü¡¢³Ú²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤íRSC¤«¤éºæ¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ªÊÖ¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥à¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡º£Æü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ëºæ¤Ë²ñ¾ìÃæ¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºæÀµ¾Ï¥á¥É¥ì¡¼¤òÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡¡¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó︕¡×¤òÈäÏª¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¡¢RSC¤Î¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ú¤±¤ò¼è¤é¤º¡£²¬ËÜ¡¢¹â¶¶¡¢ºæ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â³Ú¤·µ¤¤Ë¿¶¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇËÜÊÔ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ºÝÎ©¤ÄÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Î¡Ö¤³¤ÎÌë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡×¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¡ÖTENSION¡×¤«¤é¡Ö¶ØÃÇ¤Î¥¨¥í¥¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤ÈÉý¹¤µ¤ò¸«¤»¤Æ°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡£²«¿§¤¤¥é¥¤¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈô¤Ó¸ò¤¦¤È¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖTIME ZONE¡×¤À¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¶Ê¤Ï¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖDAYBREAK¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢¥µ¥Ó¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬À¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÂÎ¤Ë¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÈäÏª¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÒÀÊ¤«¤é¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»û²¬¤ÎMC¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾Ò²ð¤Ø¡£¡Ö¡Ê¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤È¡ËÌ´¤Î¶¦±é¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÀÄ»³¡Ë¡Ö¤Þ¤¿¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê²¬ËÜ¡Ë¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡¡°¦¤·¤Æ¤ë¤¼²£ÉÍ¡ª¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê12·î24Æü¤Ï½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÀ®ÅÄ¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö²æ¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤È»û²¬¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÀèÆü¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤¢¤È¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÉÁ´¤Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬2020Ç¯¡£¤½¤ì¤«¤é5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤Ê¿Í´Ö¤À¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î·Ê¿§¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡2026Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼Â´¶¤ÎäÆ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ËÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÌîÂ¼µÁÃË¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ä¶Àäµ»¹ª¤Î¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡ÖStill Rockin'¡×¤Ø¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ°¤«¤»¤¿¤ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤ò¡¢ÌîÂ¼¤Î»²²Ã¤Ç¤µ¤é¤Ë¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë²ò¤Êü¤Ã¤Æ¡¢¶½Ê³¤ÎÔ°ÔÆ¤È²½¤·¤ÆËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢°½¾®Ï©æÆ¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¢ºæÀµ¾Ï¤â´Þ¤á¤Æ½Ð±é¼ÔÀªÂ·¤¤¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢À¹Âç¤Ê¼êÇï»Ò¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ½ª±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾°¡¢Rockon Social Club¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤Ç´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿TBS¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê12·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºæÀµ¾Ï¤È¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¡¢µµÍüÏÂÌé¤È¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³¢Æü¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¡ãÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡ä¤Ë¡¢ºæÀµ¾Ï¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒKURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockinʼ-¡Ó
Still Rockin'
Foxy Lady
¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼
Tangerine Kiss
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Á¤ç¡¼¤À¤¤
BACK IN THE CITY
Rolling Thunder Baby
Go To Hell
°¦»àÅ·Î®¡Ê¥²¥¹¥È¡§°½¾®Ï©æÆ¡Ë
B•A•N
¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥í¥Ã¥¯¡Ê¥²¥¹¥È¡§ÌîÂ¼µÁÃË¡Ë
⻲¤Î²¸ÊÖ¤·
»à¤Ì¤Û¤É¥¸¥å¡¦¥Æ¡¼¥à¡Ê¥²¥¹¥È¡§¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ë½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô
I♡R&R
ºæÀµ¾Ï¥á¥É¥ì¡¼
¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª
¤³¤ÎÌë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò
TENSION
¶ØÃÇ¤Î¥¨¥í¥¥å¡¼¥·¥ç¥ó
TIME ZONE ~ DAYBREAK
Still Rockin'¡Ê¥²¥¹¥È¡§ÌîÂ¼µÁÃË¡Ë
