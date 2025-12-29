

グランドマート 岡山市北区

視聴者のみなさんが特に気になっていたニュースをピックアップ。

Park KSBアプリで2025年印象に残ったニュースを聞いたところ、多くの方が挙げたのが、2024年から続く「令和の米騒動」でした。

3月にはコシヒカリ5kgの価格について、岡山市が全国で最も高い5252円となるなど、2025年もその価格は高い水準で推移しました。

（アプリコメント）

「購入するのにこんなに悩んだことはない」高松市 50代

「米を買うのに安い店探しに何軒も探して回ってました」岡山市 60代

そんな中……

（記者リポート・6月）

「販売開始、1時間20分ほど前です。なんと先頭の方は昨夜11時半から並んでいるでそうで、現在約200人の人たちが列を作って待っています」

6月、岡山・香川のスーパーでも始まった随意契約による「政府備蓄米」の販売。2021年産の「古古古米」は新語・流行語大賞のトップテンに入るなど話題を集めました。

（備蓄米を購入した人は―）

「むっちゃ安いです。うちも子どもが3人おるんで10日ぐらいしか持たない。すごく助かります」

「うれしいです。底をつく寸前です」

備蓄米の影響もあり価格は順調に下がったものの、新米の販売開始と共に再び価格は高値で推移。農林水産省によると、全国のスーパーでの販売価格は12月に入っても5kgあたり4300円前後となっています。

アプリには「パン食が増えた」「麺類に切り替えている」などの声や「5kgから2kgのコメを買うようになりました」など買い方に変化が出たという声が多く届きました。

KSB記者にも魔の手が…増え続ける特殊詐欺

（アプリコメント）

「みんなお金持ちなんだなあと思う一方、そんなに簡単にだまされてしまうんだ」浅口市 60代

被害が増え続けている「特殊詐欺」も視聴者のみなさんから多くの関心が寄せられました。

7月、香川県の70代の女性がSNS上で知り合って交際していた男性に投資を持ち掛けられ、1億1490万円をだまし取られる「ロマンス詐欺」の被害にあいました。

香川県では、2025年1月から10月末までにSNS型投資・ロマンス詐欺が269件確認されていて、被害額は約18億6500万円に上っています。

そして、KSBの記者にも警察をかたる詐欺と思われる電話が。警察によりますと、個人情報を聞き出したあと、「身の潔白を証明するため」などとして、巧みに金をだまし取る手口が考えられるということです。

岡山県では、1月から10月末までに特殊詐欺被害が246件、被害額は10億1590万円と、件数、金額ともに2016年以降で最悪となっています。