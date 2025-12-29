

瀬戸内国際芸術祭2025 閉会式 11月9日

4月、瀬戸内国際芸術祭が開幕。6回目となった今回は、新たに「志度・津田」、「引田」、「宇多津」の3つのエリアが加わり、岡山・香川の17エリアに過去最多256作品を展示。延べ108万人（歴代2番目）が来場しました。

同時期に開催していた大阪・関西万博の影響もあり、岡山県では、宿泊した外国人の数が、過去最多となりました。

期間中には、秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまが、香川県の直島や小豆島などを訪れ、作品を鑑賞されたり、島民と交流されたりしました。佳子さまの香川訪問は初めてでした。

一方、瀬戸芸期間中にはこんなトラブルも……

（乗客らを救助した男性）

「後から考えたらあと5分か10分の差やけん、紙一重じゃわな。まあ良かった」

5月、高松市の男木島沖で瀬戸芸のツアー客ら25人が乗った旅客船が炎上。乗客らは船が燃え上がる前に近くを通り掛かった漁船に救助され、けが人はいませんでした。しかし、旅客船はその後沈没。

中国運輸局はこの船を運航・管理していた岡山県倉敷市の海運会社に対し立ち入り検査を行い、安全確保に関する命令書を出しました。