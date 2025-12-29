男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、１２月２９日に３６歳の誕生日を迎えた。今年は５月に腰痛を発症し、２２年の左股関節手術から左ひざ、右足首、右肩と続く故障で、２４年を含め２度の引退危機があったという。しかし、けがに負けたくない意地と、自身の才能を無駄にしたくないという思いで、現役続行に踏み切った。満身創痍（そうい）の体にむち打ち、自らを奮い立たせた錦織が、葛藤や現状について、スポーツ報知の単独インタビューに答えた。（取材、構成＝吉松忠弘、全３回の３回目）

錦織にとって、２０２５年だけでなく、この３年間は、けがとリハビリの繰り返しで、心が折れかけ、昨年と今年、２度も引退を考えたという。「今年がテニス人生最大の危機だった」「できないかもしれないと心が折れたことがある」の問いには、すぐに○の札を上げた。

「去年（２０２４年）も、（２２年に）左股関節の手術して、リハビリしながら戻ってきたが、また痛みが出て。肩とかもいろいろあって。去年（の４〜５月ごろ）、もしかして辞めるかもと、人生で最初に（引退を）考えた」

今年は、８月のシンシナティ・オープン後だった。腰の痛みが減り、テニスの調子も良く復帰した。しかし、痛みが再発し、プレーも最悪だった。

「結構、本気で（引退を）思った。けがして復帰するプロセスを、この３年間、もう何回やったか分からない。これに、限界を感じた。またゼロからスタートかと。自分のテニスが戻ってくるまでに、すごい楽しいわけでもない、苦悩する１年を過ごさないといけないのかというのが見えてしまった。テニスが悪いことは、いつもだったら、受け止められたと思う。１大会目か、ぐらいの感じで。でも、さすがに回数を重ねすぎて、頭が耐えきれなくなった」

しかし、それでも現役続行を決めた。心は、まだ完全に折れなかった。理由はいくつかあった。

「う〜ん、まずは、テニスに対する（けがに負けたくない）意地。それと、自分の持っている才能を、ここで終わりにするのは、もったいないというのが僕の中に常にある。けがで終わるというのは、一番アスリートがしたくない最悪のシチュエーション。それで終わりたくない。あと、まだ、練習に行くとか、トレーニングするのが別に苦じゃない。それが、まだ救いだった。でも、今は機械みたいに気持ちを『無』にして生きている。考えすぎると、また頭が沸騰しちゃう。結構、容量はパンパン」

しかし、今後の現役生活が短いのは事実だ。引退後の人生にも、少し考えはある。「引退後の人生は描いている？」は少しだけ○だ。

「日本のテニスの力にはなりたいと思っている。子供らを教えるのは好きで、楽しい。僕を超える選手、トップ１０に入れる選手が育ってくれるような関わり方をできたらいい。テニスの場合、日本で育つのが、正直なかなか難しいと思っている。海外に行けるのがベストだけど、そこをどうするか。（代表などの）監督系は全くしたくない（笑い）。それは他の人に任せて」

第２の錦織育成を夢見て、ジュニアから指導したい。しかし、第２の錦織、錦織以上の選手は日本から生まれるのか。「自分以上の選手が日本から出る？」の答えは希望を強く込めて○だ。

「現状は簡単ではないが、（希望が）あると言いたい。そもそも、日本で練習していると世界を味わえない。僕はモナコで練習をしてた時は、めちゃめちゃ良かった。トップ１０の選手と毎日練習できて、そのテニスを直で味わえるだけで、自分の成長スピードが２、３倍になるのを肌で感じた。お金がかかるので、簡単ではないが、（海外で練習する）選手が増えてくれればいいなと。今、ナダル（スペイン）のところ（スペインのマヨルカにあるラファ・ナダル・アカデミー）に行っている阿部君（阿部素晴）とか才能あるいい選手なので、そういう選手が増えてくれたらと思う」

最後の問いは「まだテニスは好き」だ。錦織は、即答の「○」で、「もちろん」と力強く付け加えた。

▼○×形式の質問と回答

問１ 慶応チャレンジャーの結果は上出来だった ○

問２ 日本選手と対戦するのは今でも苦手 ○

問３ 今年最も調子が良かったのは香港ＯＰ ×

問４ １４年と今では、テニス界が最も異なるのはスピード ○

問５ 今、シナーと対戦したい ○×

問６ 健康ならトップ１００に返り咲ける ○

問７ 自分が３６歳とは信じられない ○

問８ プロになった時の想定よりうまくいっている ○

問９ 今年がテニス人生最大の危機だった ○

問１０ できないかもしれないと心が折れたことがある ○

問１１ けがで辞めるのは避けたい ○

問１２ 成績が出ず無理と思ったらすぐに辞めたい ○×

問１３ 引退後の人生は描いている （少し）○

問１４ 引退したり拠点は日本に移したい ×

問１５ 来年の目標は決まらない ○

問１６ いずれは自分の名前を冠した大会を作りたい ×

問１７ 自分以上の選手が日本から出る （希望）○

問１８ テニスがまだ好き ○