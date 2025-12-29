¹âÂ®²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¶Ó¿¥·½¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×£±£°£°¤ÏÀµÄ¾¡¢¹Ô¤±¤ë¡×¡¡¤±¤¬Â³¤¯¸½¾õ¤Ë¤Ï¤â¤É¤«¤·¤µ¡Ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÃæ¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤¬¡¢£±£²·î£²£¹Æü¤Ë£³£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£µ·î¤Ë¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¡¢£²£²Ç¯¤Îº¸¸Ô´ØÀá¼ê½Ñ¤«¤éº¸¤Ò¤¶¡¢±¦Â¼ó¡¢±¦¸ª¤ÈÂ³¤¯¸Î¾ã¤Ç¡¢£²£´Ç¯¤ò´Þ¤á£²ÅÙ¤Î°úÂà´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤±¤¬¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤È¡¢¼«¿È¤ÎºÍÇ½¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£Ëþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤ÎÂÎ¤Ë¤à¤ÁÂÇ¤Á¡¢¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¶Ó¿¥¤¬¡¢³ëÆ£¤ä¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áµÈ¾¾Ãé¹°¡¢Á´£³²ó¤Î£²²óÌÜ¡Ë
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤â²¡¤·Ç÷¤Ã¤¿£±£±·îÃæ½Ü¡£¶Ó¿¥¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï£±£¹Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¢¡¼²¼Éô¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£²£ÉÍ·Ä±þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÅö»þÀ¤³¦£²£¸£¸°Ì¤ÎÆâÅÄ³¤ÃÒ¡ÊÉÙ»ÎÌôÉÊ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ë£±»î¹ç¤Ç¤â¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡û¡ß·Á¼°¤Î¼ÁÌä¤ò½ª¤¨¡¢¿¼·¡¤ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÂç²ñ¤ÎÁí³ç¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö£±²óÀï¤ÇÉé¤±¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¡¢°ì±þ¡¢£³»î¹ç¤Ç¤¤¿¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Ê¬¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤¬¤¤¤¤¤«¡£¤³¤Î£²¤Ä¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£³»î¹ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤«¤Ê¤È¡×
¡¡°ÊÁ°¡¢¶Ó¿¥¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Î´¶³Ð¤ò¡¢¡Öµå¤¬µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¤±¤¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬¡¢¤¤¤ÄË¬¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö£±»î¹çÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸ç¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤Ä¡ÊÌá¤Ã¤Æ¡ËÍè¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£µÞ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ëè»î¹çË¾¤ó¤Ç¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤½¤ÎÈá¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿È¹½¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡×
¡¡¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¶Ó¿¥¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Æ¥Ë¥¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¤³¦£²°Ì¤Î¥·¥Ê¡¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤È½é¤á¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¡Öº£¡¢¥·¥Ê¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡©¡×¤ÎÅú¤¨¤Ï¡û¡ß¤ÎÎ¾Êý¤À¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÊÄ´»Ò¤¬¡Ë¤¤¤¤»þ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢£¶¡½£°¡¢£¶¡½£±¤°¤é¤¤¡Ê¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¡Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÂ®¤µ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡££µÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¡Ê¾å°ÌÁª¼ê¤Î¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¤¡£º£Ç¯¡¢¥Õ¥©¥ó¥»¥«¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È¤ä¤Ã¤¿»þ¡Ê£³·î¤ÎÊÆ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼½à·è¾¡¡Ë¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â®¤µ¤È¡¢´Å¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢¥·¥Ê¡¼¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÂ®¤¤¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÍ¤ÎÀÎ¤Î»î¹ç¤È¤«¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢ÃÙ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬ÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Êµå¤ò¡¢¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤±¤¬¤¬¼£¤ê¾õÂÖ¤¬Ìá¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×£±£°£°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ò¹¯¤Ê¤é¥È¥Ã¥×£±£°£°¤ËÊÖ¤êºé¤±¤ë¡©¡×¤Ë¤ÏÂ¨Åú¤Ç¡û¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥È¥Ã¥×¡Ë£±£°£°¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¹Ô¤±¤ë¡£¡Ê¥È¥Ã¥×¡Ë£µ£°¡¢£µ£°°Ì¤°¤é¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¶Ó¿¥¤Î¥×¥í¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤±¤¬¤È¤ÎÆ®¤¤¤ÎÎò»Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤é¤ì¤Ð¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤±¤¬¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥Ë¥¹¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï¡»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Á³¡¢Àè¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸À¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥È¥Ã¥×£±£°¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌÀ³Î¤Ê´¶¤¸¤ÏÊÌ¤Ë»ý¤Æ¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Î·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤«¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤±¤¬¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê¡û¡ß¡ËÎ¾Êý¤¢¤ë¡×
