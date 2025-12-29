韓国発の多国籍ガールズグループ「aespa（エスパ）」は29日、日本語版の公式サイトを更新し、中国人メンバーのNINGNING（ニンニン）が大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）をインフルエンザ感染で出場辞退することを発表した。

公式サイトでは「『第76回NHK紅白歌合戦』出演に関するお知らせ」とのタイトルで文書を掲載。冒頭で「aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」と記した。

続けて「現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました。弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました」と報告。「直前でのお知らせになりましたことをお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と謝罪した。20日にも公式X（旧ツイッター）で、韓国でのレッドカーペットイベントを体調不良で欠席することが発表されていた。

NINGNINGは、22年にファン向けアプリで「かわいいランプを買ったよ〜どう？」のコメントとともに、傘の部分が原爆投下の際のキノコ雲を連想させる形のランプの写真を投稿。SNSを中心に物議を醸しており、出場辞退を求める署名活動も行われていた。

またNHKも公式サイトで「第76回NHK紅白歌合戦に出場予定のaespaは、メンバーのNINGNINGさんの体調不良により、NINGNINGさんを除くメンバー3人で出場することになりました」と報告した。