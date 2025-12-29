■これまでのあらすじ

共働きの妻の希望で家事育児家計をすべて折半していることに、夫の聡は不満を持っている。大手ホワイト企業に勤める妻にくらべ自分の勤務時間は長く、キャリアに影響を及ぼしているように感じているのだ。しかし一方で聡はその不満だらけの生活にガス抜きが必要だと、部下のユキと親密な時間を過ごすようになっていく。そんなある日、飲みの席で聡は自分が家庭から搾取されても耐えているから家族が幸せなのだと話し…。



■愚痴を否定されて…

■共働きの苦労はわからない!?■話すか勿体ぶる夫この日聡と飲んでいたのはサークル仲間で、妻の久美のこともよく知っている友田。学生時代に久美のことを好きだった友田からは、聡の悩みを「贅沢だ」と言われ…。そもそも妻が専業主婦で小遣い制の友田に話しても自分の苦労はわからないのだと言う聡。そりゃ「じゃあ呼び出すな」という話になりますよね…。しかし聡が友田に話したかったのは妻の愚痴ではなく、“彼女”のことだったようで…。若い彼女ができたことを自慢してマウントを取りたかったのでしょうが、妻の同級生でもある友田にそんなこと話して大丈夫!?(ネギマヨ)