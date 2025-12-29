サンドウィッチマンと伊集院光に遺恨勃発!?「言っとくけど、根に持ってるから」スタジオ大爆笑

12月27日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』3時間半SPでは、海外プロジェクト第6弾として、世界遺産博士ちゃん＆杏の“世界遺産コンビ”が沈みゆく世界遺産・ヴェネツィアを訪れた。

スタジオでは、ヴェネツィアマスクを着けて出演者がおしゃべりをする展開に。匿名の会話のはずだったが、仮面を取ったあとに波乱が…。

【映像】芦田愛菜のキュートな仮面姿

今回の“博士ちゃん”は、番組でもおなじみ、“世界遺産博士ちゃん”山本・リシャール登眞くん（20歳）。昨年放送の「ローマ帝国滅亡ミステリー」に続き、“世界遺産好きすぎ俳優”の杏とともにイタリア・ヴェネツィアを訪れた。

イタリア北部のアドリア海に面し、大小の運河が縫うように走る水の都ヴェネツィア。2人はまず水上タクシーに乗って運河を進み、ヴェネツィア本島を横断。街の中心地であるサン・マルコ広場を目指した。

かつて1つの国として地中海の海洋貿易の中心となり、1000年以上の栄華を誇っただけあって、運河から見える商館や貴族の屋敷は壮麗そのもの。また、交易範囲を示すように建築様式や建材もさまざまで、運河沿いの建物を見ながら2人の考察はとまらなかった。

サン・マルコ広場から上陸し街を歩いていると、小道で日本の能面のような仮面を売っている店を発見。ヴェネツィアといえば世界三大カーニバルの1つ「ヴェネツィアカーニバル」が知られるが、その祭りでも着けられる仮面「ヴェネツィアマスク」が町中の至るところで売られているそう。

ヴェネツィアでは、顔を隠して階級や身分に関係なく平等な交流や政治をおこなうため仮面を着ける文化が発展したのだという。

スタジオでは出演者にヴェネツィアマスクが配られ、自分が誰かを隠しての無礼講の会話に挑戦。芦田愛菜、サンドウィッチマン、スタジオゲストの伊集院光と滝沢カレンが仮面姿を披露した。

しかし、上下関係なしに会話するはずが、サンドウィッチマン・伊達みきおは「伊集院さんだけは無理だ」と敬語をはずすことができない。これに業を煮やしたサンドウィッチマン・富澤たけしは伊集院に向かって「豚野郎」と発言。スタジオに爆笑が起こると、伊集院に促された滝沢も「豚野郎！」と続けた。

滝沢は思わずマスクを外して「ごめんなさい」と苦笑。その後も無礼講の会話は続いたが、終わると富澤は「怖いよ、この遊び…」と冷や汗混じりにつぶやいた。伊集院が「言っとくけど、“豚野郎”根に持ってるから」と脅すと、伊達は「仮面の意味ないじゃないですか！」とツッコんでいた。