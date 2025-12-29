【久世福商店】店舗限定の「2026福袋」は1月1日販売開始。値引き券やトートバッグ付きのセットも

サンクゼールが展開する久世福商店は、2026年1月1日から、新春福袋『うまいもの福袋』を店頭で販売します（一部店舗を除く）。

贈り物にも家庭用にもぴったり

年末年始にぴったりな豪華アイテムを詰め込んだ3種類が登場します。

・白うま袋

初めての人にもおすすめの人気アイテム計7点の詰め合わせ。

セット内容は、粉末万能だし（40g）・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）・かつおなめ茸（130g）・天然わかめと海藻スープ（60g）・あおさ海苔佃煮（145g）・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（16g）・青森りんごっくる（35g）です。

4150円相当の商品が入って、価格は3000円。

・赤うま袋

1000円分の値引き券付き！人気商品から名品まで楽しめる福袋。

セット内容は、風味豊かな万能だし（5包入り）・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）・大人の牛しぐれ（135g）・おかず味噌 国産九条ねぎ（140g）・究極の醤油（300ml）・毎日だしのお味噌汁 国産あおさと備州白味噌（5食入り）・青森りんごっくる（35g）・しろえびせんべい大人のしゃけしゃけめんたい風（78g）・特別値引き券（1000円分）です。

6550円相当の商品が入って、価格は5000円。

・青うま袋

値引き券とトートバッグ付きの充実の内容！新しい"うまいもの"に出会えそう。

セット内容は、風味豊かな万能だし（5包入り）・素材の、うまみ引き立つ。毎日だし（7包入り）・七味なめ茸（130g）・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）・混ぜご飯の素ぶなしめじちりめん山椒（2合用）・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）・淡路島たまねぎのこくうまスープ（5食入り）・七輪手焼き鶏の炭火焼き（80g）・甘み引き立つ芋けんぴ（90g）・特別値引き券（2000円分）・オリジナルトートバッグです。

9550円相当の商品が入って、価格は7000円。

特別値引き券の利用可能期間は、26年1月13日から3月31日まで。

利用できる店舗は公式サイトから確認できます。なお、オンラインショップでは使用できません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部