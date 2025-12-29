　29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円安の5万420円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては106.92円安。出来高は1399枚となっている。

　TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.02ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50420　　　　　 -60　　　　1399
日経225mini 　　　　　　 50425　　　　　 -55　　　 23089
TOPIX先物 　　　　　　　3425.5　　　　　　-1　　　　2061
JPX日経400先物　　　　　 30860　　　　　 -25　　　　 122
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　-2　　　　 100
東証REIT指数先物　　売買不成立

