日経225先物：29日19時＝60円安、5万420円
29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円安の5万420円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては106.92円安。出来高は1399枚となっている。
TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50420 -60 1399
日経225mini 50425 -55 23089
TOPIX先物 3425.5 -1 2061
JPX日経400先物 30860 -25 122
グロース指数先物 675 -2 100
東証REIT指数先物 売買不成立
