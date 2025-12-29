女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（28）が相手役を務めた今年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は30日、総集編（前7・20〜10・16）が4部構成で放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡ぎ上げた。

チーフ演出の柳川強監督は自身のSNSを更新。第3回（前8・48〜9・32）と第4回（前9・32〜10・16）の中に「未公開シーンが3つあります」と予告。「皆さん、お気づきになるかな？と楽しみにしております。大掃除しながらでも、是非ともご覧くさいませ！」と呼び掛けた。

総集編に続き、スピンオフドラマ全4話（前10・22〜11・22）も放送。ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル・大森元貴が好演した作曲家いせたくや役を主人公とした特集オーディオドラマ「さいごのうた」も制作され、NHK―FMで来年1月3日（後10・00〜10・50）、NHK―R1で来年1月13日（後9・05〜9・55）に放送される。