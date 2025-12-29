昨年8月にタレントのやす子（27）に対する不適切投稿で活動休止し、プロレスラーとして再出発することを発表したフワちゃん（年齢非公表）が29日、東京・両国国技館で行われた女子プロレス「スターダム」の大会に出場。2年8カ月ぶりとなるプロレス再デビュー戦で師匠・葉月（28）と激闘を見せたが最後は強烈なダイビングセントーンの前に沈んだ。

再び羽ばたく――。ピンクの大きな羽を付けフワちゃんが満員の観客の前に登場。お笑い芸人のZAZYの羽を借りてプロレス界で再デビューする決意を示した。

2022年10月にテレビ番組の企画でプロレスデビューして以来の“再デビュー戦”。当時フワちゃんの指導に当たっていた葉月と対戦。リング上で握手を交わした際には目を潤ませ何度もおじぎをして「よろしくお願いします！」とあいさつした。ゴングが響き渡ると約3分間、師の“かわいがり”が始まった。「もうギブか？」「ナメるなよ！」。激しいヘッドロックに激しいチョップの嵐を耐え抜くと、フワちゃんも目をぎらつかせ葉月に向かっていった。

そして試合中盤。リング外に葉月を追い出すと、会場を見渡し「飛ぶぞ〜っ！」と雄叫び。そして、フワちゃんがポストから3メートル級の見事なフライングアタックを決めると「ウオ〜っ！」と大歓声が巻き起こった。

そこから猛攻を見せた。ポストに上り雪崩式ブレーンバスター、武藤敬司ばりのシャイニング・ウィザード、投げっ放しジャーマンスープレックスと怒とうの攻撃で3カウントを奪いに行く。あと一歩…。驚きの展開に沸き「フワちゃんコール」も沸き起こった会場だったが、最後は師・葉月が怒とうの反撃を見せつけ全体重を乗せたダイビングセントーンを浴び2年8カ月ぶりとなるマットに沈んだ。

激闘を終えたリング上では、葉月から「フワちゃん…プロレスに懸ける覚悟、ウチには伝わった。（会場の歓声を聞いて）こっからどうするかはフワちゃん次第…新しい夢がプロレスラーであってくれてありがとう」と熱いメッセージを受けたフワちゃんが息を切らしながら笑顔を見せた。そしてマイクを受け取ると「完敗です師匠…最後の最後まで勝てると思ってやりました。今日は本当にありがとうございました」と涙を流した。