大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は27日（土）、イオンモール岡崎で髙橋健太郎による館内放送がスタートしたことをクラブ公式SNSで発表した。

2025-26シーズン、STINGS愛知のオフィシャルパートナーを務めるイオンモール岡崎との取り組みとして、STINGS愛知所属選手によるホームゲーム告知の館内放送が実施されている。

ホーム開幕戦ではキャプテンの高橋和幸がアナウンスを行っていたが、今回は2025年12月29日（月）から2026年1月3日（土）にかけて髙橋健太郎の館内放送が流れるという。放送では、2026年1月3日（土）と4日（日）に岡崎中央総合公園総合体育館で行われるSVリーグ男子第9節 大阪ブルテオン戦の告知を行っている。

また、今後の館内放送のスケジュールもイオンモール岡崎のホームページで明らかとなっており、2026年1月19日（月）から1月24日（土）は秦耕介、2月2日（月）から2月7日（土）は藤原直也、3月2日（月）から3月7日（土）は藤中謙也、3月16日（月）から3月21日（土）は堺爽人、4月13日（月）から4月18日（土）は岩本大吾がアナウンスを担当するとしている。