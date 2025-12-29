【ポイント】

・暖かな「年の瀬」から一転、「年越し寒波」。新年は真冬並みの寒さ。

・30日（火）は季節外れの暖かさ。東北は雨から雪へ。

・初日の出は太平洋側で期待できるが、初詣などはいつも以上に暖かい服装で。

・正月三が日は日本海側で広く大雪。2日〜3日は西日本でも雪に。

・Uターンラッシュは、積雪やふぶきによる交通障害に注意。

【全国の天気】

30日（火）は、関東から九州の太平洋側を中心に晴れて、一段と気温の上がる所が多いでしょう。東京は前日より4度高い16度と11月並み、大阪も15度と、この時期としては暖かく、窓拭きや洗車などの大掃除や、お正月準備の買い物などにも最適な一日です。大みそかから寒くなる地域が多いので、30日（火）のうちに済ませてしまったほうがよさそうです。一方、北日本や北陸は雨が降り、夜は雪に変わる所が多そうです。札幌は朝の冷え込みは弱いものの、日中は前日より3度低い3度。夕方以降は氷点下になりそうです。沖縄は天気がぐずつき、雨が降り続くでしょう。

■予想最低気温（前日差）

札幌 1度（＋3 11月中旬）

仙台 3度（＋4 12月上旬）

新潟 5度（＋5 11月下旬）

東京 4度（＋1 12月中旬）

長野 -1度（＋4 12月中旬）

名古屋 5度（＋5 12月上旬）

大阪 8度（＋6 11月下旬）

広島 7度（＋4 11月下旬）

高知 6度（＋3 12月上旬）

福岡 10度（＋5 11月中旬）

鹿児島 9度（＋6 12月上旬）

那覇 17度（＋1 12月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 3度（-3 12月上旬）

仙台 11度（±0 12月上旬）

新潟 10度（-3 12月上旬）

東京 16度（＋4 11月中旬）

長野 8度（±0 12月上旬）

名古屋 14度（＋1 12月上旬）

大阪 15度（＋1 12月上旬）

広島 15度（＋2 11月下旬）

高知 17度（＋2 11月下旬）

福岡 14度（＋2 12月上旬）

鹿児島 20度（＋4 11月中旬）

那覇 21度（＋1 平年並み）

【週間予報】「年越し寒波」で、元日は全国的に真冬並みの厳しい寒さとなるでしょう。関東や東海など太平洋側では初日の出が期待できますが、いつも以上にしっかりと防寒しておでかけください。日本海側は広く雪が降り、2日（金）から3日（土）にかけては冬型の気圧配置が強まることから、猛吹雪に見舞われる所がありそうです。日本海にはJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が発生する可能性があり、北陸〜中国地方は局地的に雪の降り方が強まり、大雪となるおそれがあります。Uターンラッシュと重なるため、車の立ち往生への備えのほか、飛行機や鉄道など交通機関の乱れなども想定し、予定を考えておいてください。