12月17日、『女性自身』が芸能界から引退した中居正広の近況を報じた。12月中旬、神奈川県茅ケ崎市内の駐車場でワンボックスカーから降りる姿を目撃したとする証言を伝えている。

「茅ケ崎市内のサザン通りで、地元の後輩であるRIP SLYMEのSUさんら計4人で車を降りて歩き去ったと言います。駐車場近くには地元で有名な焼肉店があり、そこへ行ったのではないかと目撃者は話しています。中居さんとSUさんは小学生時代からの仲で、頻繁に一緒に行動しているとも報じられています。SUさんは中居さんのサポートを行っているようです」（芸能記者）

2024年末の“女性トラブル”報道から1年。公の場からは姿を消した中居だが、5月頃からフジテレビの第三者委員会の発表に対し、代理人弁護士を通じて反論を繰り返してきた。

「12月29日の『女性自身』では、8月頃に第三者委員会への反論が止まったのは、フジ側から提訴されるリスクを懸念したからではないかと指摘されています。8月下旬にフジは、同局の元アナウンサー女性・Aさんが受けた性暴力被害への対応を誤り、スポンサーの離脱を招いたとして、港浩一前社長と元専務で関西テレビの大多亮元社長に損害賠償として総額50億円を求める訴訟を起こしました。これに関連し、中居さんにも損害賠償訴訟があるのではないかと噂されていたんです」（前出・記者）

また、廃業が発表されていた個人事務所「のんびりなかい」について、同誌が12月に法人登記を確認したところ、まだ存続していることが判明している。

「中居さんの顧問税理士によると、機会があれば使用するかもしれないとのことで、仕事復帰のための拠点として残してあるのかもしれません。最近は都内で出歩く姿も目撃されており、YouTubeなどでの復帰を画策しているとも報じられています」（前出・記者）

一連の報道を受け、Xでは“中居復帰”を期待するポストが見られるようになってきた。

《新たな動きを見せるのか？是非、お願いします m（_ _）mお姿を画面で見れなくなってもう1年も経つのですから》

《フジテレビもここまで頑張って復活できたんだし そろそろ中居正広復帰させてもいいのでは？ なんか条件とか付けといて》

《なんの前触れもなしに 電撃復帰って日がくるかもって結構本気で思ってる だって今まで不可能だと言われてきた色んなことを可能にしてきた中居正広だもん》

いわゆる“中居ヅラ”と呼ばれる熱心なファンたちは復帰を信じて疑わない様子だが、一方で批判的な書き込みも当然見られる。

「騒動後はしばらく自宅に引きこもっていましたが、騒動から1年が経って都内で動き始めているという情報は、確かに何らかの計画があるようにも見えます。同様に女性トラブルが報じられ姿を消していた松本人志さんもダウンタウン＋での復帰を果たしました。YouTubeなどのプラットフォームでの復帰を画策している可能性はあります。地上波に出演するのは厳しいでしょうが、批判を気にしなければネット上で活動するのは自由ですから」（前出・記者）

国民的人気グループの元リーダーはどう動くのだろうか。