いきなりですが、懐中電灯はお持ちですか？

災害時のために持っているはずだけど、「どこにしまってあるんだっけ…」という人も多いのではないでしょうか。

machi-yaでプロジェクト実施中の「Guardtier M70」は、カバンや洋服のポケットに入れておけるミニサイズの懐中電灯です。今回、実物をお借りできたので、実際に使用感を試してみました！

シンプルで実用的なミニ懐中電灯

スリムでシンプルなボディは、手のひらに収まるサイズです。60gと軽いので、普段の荷物に追加してバッグに入れても「重い」と感じませんでした！

操作は背面についているボタンを押すだけ。

細かなスイッチがあるのではなくボタンを押すだけなので、暗闇でも操作しやすくなっています。持ちやすい絶妙な細さなのがよかったです。

防災用に買った大きめの懐中電灯を押し入れの奥に埋もれさせてしまっている、私のようにズボラな人でも、これならいつも使うバッグに入れっぱなしにしておけるのでおすすめ。

パワフルで、明るさの調整も簡単

次にどれぐらい明るく照らせるのか、日が沈んだ屋外で使ってみると、パッと周囲が明るくなって体感として想像以上の性能！

「Guardtier M70」は、明るさを3段階に調整できます。それぞれの段階がどのくらいの明るさなのか紹介しておきますね。

ちなみに、こちらが懐中電灯をオンにする前の景色。

最も暗い「LOW」にすると、視線の先がしっかり見える明るさになります。

次の段階の「MID」にすると、周囲が明るく見渡せるようになりました。

さらに「HIGH」に切り替えると、地面もしっかりと見えてきました。

明るさを変えるには、背面のボタンを長押しするだけです。シーンに合わせて調整できて便利ですね。

ターボとストロボの2つのモード

ボタンを2回連続でクリックすると、ターボモードに。

「HIGH」でも十分に明るいと思っていましたが、ターボにした途端、画面の左端に見えているビニールが「こんなところにあったなんて！」と発見できました。ターボモードは、広い空間で遠くまで見渡したいときにも便利そうですね。

さらに、ボタンを3回クリックすると、ストロボモードに切り替えられます。

急にストロボが発動するとびっくりしてしまいますが、「3回連続クリック」という動作が必要なため不意に発動する心配がないのがいいですね。

キャップに挟めばヘッドライトに早変わり

本体には、前後どちら側からでも挟めるデュアルクリップが搭載されています。これが地味にめちゃくちゃ便利。

キャップのツバ部分に取り付ければヘッドライトとして使え、両手を使った作業も楽勝です。

また、ポケットに差しておけば、すぐに手に取れます。

落としてなくすのを防ぐには、ポケットの内側に懐中電灯を入れておくと安心です。

電池不要の充電式なのもうれしいポイント。日常でも非常時でも活用できる指先サイズの懐中電灯「Guardtier M70」は現在クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトを実施中です。興味のある方は以下から詳細を確認してみてください。

本記事制作にあたりASTROSQUAREより製品の貸し出しを受けております。