¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û£²²óÀï¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ£Ö£ÓÂçÄÅ¼Â¸½¤Ç£Ó£Î£ÓÊ¨¤¯¡Ö¹ë²Ú²á¤®¤ë¡×¡Öº£Âç²ñ¤òÀê¤¦£±Àï¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï£²£¹Æü¤Ë£±²óÀï¤¬½ªÎ»¤·¡¢£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£²²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡£±£±·î£±£·Æü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª»þ¤ËÍ½ÁÛ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÈÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È¤¤¤¦Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³ÑÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤¬Áá¤¯¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î£±²óÀï¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤Ë£µ¡½£°¡¢ÂçÄÅ¤ÏËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë£·¡½£±¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö£²²óÀï¤Ç¤â¤¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¼ÂçÄÅ¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö£µÅÀ¼è¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È£·ÅÀ¼è¤Ã¤¿ÂçÄÅ¤Î£²²óÀïÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö£²²óÀï¤ÇÂçÄÅ¤ÈÀÄ¿¹»³ÅÄÀï¤ï¤»¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡¢¹ë²Ú²á¤®¤ë¡×¡Öº£Âç²ñ¤òÀê¤¦£±Àï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤ÎÂÐÀï¤ÏÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï£²²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÈÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¶¯¹ë£²¹»¤Î¥«¡¼¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÂç³¢Æü¤Î¥Õ¥¯¥¢¥ê¡¡ÊÆ»ÒËÌ£Ö£ÓÎ®·ÐÂçÇð¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ£Ö£ÓÂçÄÅ¡¡¥¢¥Ä¤¹¤®¤ä¤í¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£