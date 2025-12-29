LiSA¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¤Î°áÁõ¤Ï¡ÖÌµ¸Â¾ëÊÔ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¼çÂê²ÎÈäÏª
²Î¼ê¤ÎLiSA¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿LiSA
4Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëLiSA¡£¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Î¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¼èºà²ñ¤ÇLiSA¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯Ëö¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÀº°ìÇÕ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¤³¤Î³Ú¶Ê¤â±Ç²è¤È¤¹¤´¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊª¸ì¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¡¢¤Ç¤âÌµ¸Â¾ëÊÔ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¸Â¾ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
