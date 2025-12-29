カーテンレールの上に乗ってしまった猫を、飼い主さんが『怒り顔』で見つめてみたところ…『無言の圧力』に耐え切れず一目散に…！？投稿は、記事執筆時点で5.1万件以上の再生数を記録し「冗談やん、今戻りますから。怒らないでと申しておる」「お喋りしてて可愛すぎる」などの声が寄せられ評判を呼んでいます。

無言の視線が…

TikTokアカウント「mooooooruru 三毛猫もるる」に投稿されたのは、いたずら真っ最中の『モル』ちゃんと、『無言の圧力』で止める飼い主さんのやり取りです。この日、カーテンレールの上に登ったモルちゃん。

モルちゃんはちょっとぽっちゃりさん。まん丸ボディーは可愛いですが、カーテンレールにはかなりの負担になりそうです。当然やめて欲しい飼い主さんは、ある作戦に出たといいます。それは『無言の怒り顔』。

文句を言いながら焦りまくり

飼い主さんに見られているとは知らず、カーテンレールの1/3程度まで進んでいたモルちゃん。ふと振り返ると…！？「どうしよう！見られてた！怒ってるにゃ！！」とでも言わんばかりの驚きの表情になっていたそうです。

自由気ままな猫さんでも、してはいけないことは理解している様子。モルちゃんは途端に『ニャウニャウ』といいながらカーテンレールの上を後ずさり。言い訳とも抗議ともとれるような『おしゃべり』をしながら降りてきたとか。

地響きがする程に…

登ってきたルートと同じであろうキャットタワーを踏み台にして飼い主さんの元へ降りて来ようとしていたといいますが、むっちりボディは想像以上にキャットタワーを揺らし、着地の音が地響きがするのではと心配するほど。

しかし、モルちゃんはそんなことは気にも止めず、飼い主さんのもとへ一直線。それほどに「まずいところを見られちゃった」と感じているのでしょう。そして『無言の怒り』が一番恐ろしいと実感したモルちゃんなのでした。

投稿には「文句言っててかわいいもふもふちゃん」「登ってごめぇ～ん、ごめんってぇ～って言いながら降りてきてるみたいでめちゃくちゃかわちい」「主さんは怒った顔だけでなにも言ってないのに言い訳しながら降りてくるwwかわいい」「人間とはコミュニケーションの仕方が全然違うはずなのに、ほんと猫って社交性のある賢い生き物ですよね」などのコメントとともに、いいね件数が4千件を超える大反響となっています。

この他にも、TikTokアカウント「mooooooruru 三毛猫もるる」にはモルちゃんと飼い主さんの可愛いやり取りの様子が投稿されています。カーテンレールに登った別日の投稿もヒヤヒヤしながら楽しく見ることができます。

