【2025岡山・香川】ポケモンセンターやディズニーストアなど新店が続々オープン！その裏で…幕を下ろした名店も
高松市の丸亀町グリーンにオープンしたポケモンセンターカガワ 10月
2025年、香川には四国初のポケモンセンター、岡山にはディズニーストアなど新店が続々オープン。そんな中、歴史に幕を下ろした名店も……。KSBアプリで募集した視聴者のコメントとともに振り返ります。
（店長）
「それではオープンします！ 香川県を楽しんでください。こんにちは！ ポケモンセンターカガワへようこそ！」
10月、高松市の丸亀町グリーンに、四国初のポケモンセンターがオープン。出迎えてくれるのは、もちろん「ヤドン」。あくびをしている姿がたまりません！
うどんやおいりソフトがモチーフのグッズなど、香川らしさ満載の店内にファンは興奮しっぱなしでした。
（訪れた人は―）
「もうとにかくヤドンをずっと追っています。店内中にヤドンがいるのでどこに目を持っていったら分からないくらい」
「顔も緩むし財布も緩んでまうかなみたいな」
アプリには…「県外にいる孫たちがポケモン大好きで帰省した時に一緒に行けて楽しかった」（高松市・60代）、「平日に行って来ましたが、たくさんお客さんがいて見るのも大変でした」（高松市・50代）、といったコメントが寄せられました。
岡山では、イオンモールにディズニーストアがオープン。県内では8年ぶりの常設店舗です。
11月のブラックフライデーセールでは、黒い衣装を身にまとったミッキーとミニーのぬいぐるみを販売。いつもと違った装いにキュンです！
新たな歴史を刻んだページの裏で、幕を下ろした名店もありました。
（来店した人は―）
「もう最後に思い出として。大学の時からです」
「エビがプリプリなのもおいしいんですけど、タルタルソースが甘くておいしい。すごく残念です」
30年以上愛された、岡山市北区の洋食店ルーアンが、3月に閉店。
営業最終日でもいつもと変わらない、名物の海老カツレツ。その味に、常連客はなつかしい記憶を蘇らせていました。
（親子3代で来店）
「（私が）小学生のころから来てて、娘や息子と来れるようになったのは感慨深いなと思います。いろんな思い出がありますねえ」
他にも、創業100年以上の老舗パン店「おかやまキムラヤ」の1号店が市の再開発事業に伴い、閉店。
香川県でも、マルヨシセンター片原町店や、すけろく上福岡店など、長年親しまれてきた店の閉店の知らせが相次ぎました。