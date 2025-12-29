タレントの上沼恵美子が29日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演し、息子の妻への条件が「きれいな人。不細工嫁はイヤ」だったことを明かした。



これまでもたびたび自身の姑との確執を明かしてきた上沼。「昭和の姑はえらそうだった」と反面教師にし、上沼自身は息子の妻と「会わないようにしてる。毛嫌いしてるんじゃなくて、家に上げたらイヤなことある…経験者やから。いびり返したろやないのよ、こう見えて。逆なのよ」と距離感を大切にしていることを明かした。「ホテルで会うねん。ホテルのレストランで食事して、どーんとお小遣いあげて、そこのホテルの一番ええ部屋に泊めて、さようならって。完璧やろ？」と語った。実際に「家に来たのは（愛犬の）キキとべべが死んだときだけ。お焼香に来てもらって、それも早くに帰ってもらって」と振り返った。



その息子の結婚に際し「私が息子に言うてたんは『きれいな人にしてねって。不細工嫁はイヤよ』って。なぜかというと、何を買ってあげても似合わへんでしょ。不細工は。はっきり言わせてもらうけど。アクセサリーもセーターもブラウスも似合わへんやん。だからくびれがあって、綺麗な顔で…ホント女優さんみたいな感じって言うててん」と条件を出していた。だがあくまでも「冗談」だったが、いざ対面して仰天。「びっくりしたな。博多人形、フランス人形。なんとそのまんま」と人形のように美しいかったという。



さらに「こないだ東京に仕事で行って、ちょっと時間があって品川で食事をしてたら来てくれてね、駅まで。『お母さんと、この頃会えてないから』って言うて。ルイヴィトンの帽子を『クリスマスプレゼントです』ってくれたの。綺麗な子や、やっぱり」と姿形だけでなく、心根も美しいと絶賛。その優しさに「うれしくてお小遣いをあげましたよね、ドカンと。ドカンですやん、私ですよ！オカンが渡すのドカンでしょ。ヴィトンの帽子やと5つぐらい買える値段」と、どどーんと5倍返ししたという。



さらに「ホントにそういう関係が長持ちするの、他人行儀やけど他人行儀がいいの。そんなんおかしいねんて、嫁姑が仲いいなんて。不自然！」と嫁姑が仲が良いのは幻想とばかりにバッサリ。息子の妻に対しても「呼び捨ては絶対にしないね、私は。絶対○○ちゃんって。向こうもお母さんって。その距離感は賢い距離感だと思います」と適切な距離感を撮っているという。彼女はきっと私のこと好きだと思いますよ。私も彼女のこと大好きやから。息子も喜んでます」と完璧な姑ぶりを明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）