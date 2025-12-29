¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢£´Ç¯´Ö¿¤Ð¤·Â³¤±¤¿È±¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡§°ìÌä°ìÅú
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡þ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ê²»¹ç¤ï¤»¡Ë¡þ29Æü¡þNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¡ä£·²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¤ò²Î¤¦¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½ªÎ»¸å¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£50¥»¥ó¥ÁÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¹ÈÇò¡×¥ê¥Ï¡õ°Ï¤ß¼èºà¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¡½¡½¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç 7²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¡¢ËèÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í...¤Û¤ó¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¹ÈÇò¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¯ËöºÇ¸å¤Î²Î¾§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥¤¥Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡½¡½º£Ç¯£±Ç¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£
º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£¹Ç¯¤Ç10¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¿·¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÃæ·ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤È¤¤¤¦£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÉÝ¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¡½¡½7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤¤¤ä¡Á´·¤ì¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È·ÝÇ½¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊÏ²¼¤È¤«¤¹¤´¤Ã¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö»ä¡¢º®¤¸¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¿¤º¤é¿´¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿¯Æþ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏºÇ½é¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ»¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£1¥ö·îÁ°¤°¤é¤¤¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ £´Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤»¿¤Ð¤¹¤Ê¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç£´Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¼þÇ¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë£±Å©¤°¤é¤¤¤ÇË¢Î©¤Á¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì
¡Ê¾Ð¡Ë
¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£4Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¿¤¯¤Æ¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç³¢ÆüÁ°¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤·¤¿¤¤¡£¡½¡½¤µ¤¤Û¤É¥ß¡¼¥Ï¡¼¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½Ð¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤Êý¤Ã¤Æ¤É¤Ê¤¿¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬ÊÌ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ç¡¢»ä¤Î³Ú¶Ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ªÎéÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¡½¡½º£Æü¤Ï¸Ä¿Í¤Î²»¹ç¤ï¤»¤À¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë°ìÅÙ¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤ÇÂ¿Ê¬½é¤á¤Æ¡£¡½¡½Àè¤Û¤ÉÌµÃÎ¤ÏÉÝ¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º£Ç¯µîÇ¯¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤ò¤¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«³§¤µ¤ó¤ËÆâ½ï¤Ç¼Â¤Ï³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£´Ú¹ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë»þ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇMC¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼êÏÃ¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Çº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¼êÏÃ¸¡Äê£´µé¤Î¹ç³ÊÄÌÃÎ¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£³ØÀ¸¤Îº¢Á´Á³ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£Ç¯¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤È¼«Ê¬¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤Æ´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö³Ø¡×¤Ç¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¶µ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö³Ø¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ú¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£