１２月２９日に３６歳の誕生日を迎えた男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、２０２６年も現役続行を決めた。５月に腰痛を発症し、２２年の左股関節手術から左ひざ、右足首、右肩と続く故障で、２４年を含め２度の引退危機があったという。しかし、けがに負けたくない意地と、自身の才能を無駄にしたくないという思いで、現役続行に踏み切った。満身創痍（そうい）の体にむち打ち、自らを奮い立たせた錦織が、葛藤や現状について、スポーツ報知の単独インタビューに答えた。（取材・構成＝吉松忠弘、全３回の１回目）

今回は１８個の質問をぶつけ、○×で錦織に答えてもらい、その後、答えを深掘りした。

問１ １１月に出場した慶応チャレンジャーの結果は、現状としては上出来だった＝○

問２ 日本選手と対戦するのは今でも苦手だ＝あ〜、う〜（考えた末に）はいはい○

問３ 数少ない試合数だったが、今年最も調子が良かったのは香港（オープン＝ＯＰ）だ＝×（答えは５月ジュネーブ・オープン２回戦ハチャノフ戦）

問４ 全米に準優勝した２０１４年ごろと今では、テニス界で最も異なるのはスピードだ＝○

問５ 現実的に今、シナーと対戦したい＝う〜ん、まあまあ、はい、どっちもですね（迷いながら）○×

問６ 健康であれば、トップ１００に返り咲ける＝はい（自信満々で）○

問７ 自分がもう３６歳だとは信じられない＝あ〜、はい（苦笑い）○

問８ プロになった時に考えていたテニス人生よりうまくいっている＝う〜ん○

問９ 今年がテニス人生の中で最大の危機だった＝まあ、この３年（が危機）なんで。まあ一応は。○

問１０ もうできないかもしれないと、心が折れたことがある＝（即答）○

問１１ 昔よく話していた、けがでテニスを辞めるのはできれば避けたい＝もちろん（即答）○

問１２ 健康だったら、勝てない、無理と思ったらすぐに辞めたい。しがみつきたくない＝これも半々。真ん中というか、両方ある。○×

問１３ 引退した後の人生は、それなりに描いている＝まあちょっとだけ。あんまり、これ言いたくないかな。（少し）○

問１４ 引退したら、日本に拠点は移したい＝これは、まだ分からないかな。×

問１５ 来年の目標はまだ決まらない＝はい。○

問１６ いずれは自分の名前をつけた大会などを作りたい＝これは特にはない。×

問１７ 自分以上のテニス選手は、今後、日本から必ず出てくる＝いやまあ、そう願いたいですね。○（希望）

問１８ テニスがまだ好きだ＝はいはい、もちろん。○