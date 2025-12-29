◆「ＪＲ東海 推し旅 ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＳＴＡＲＤＯＭ ＤＲＥＡＭ ＱＵＥＥＮＤＯＭ ２０２５」 ▽フワちゃん再デビュー戦 〇葉月―フワちゃん●（２９日、東京・両国国技館）

タレントのフワちゃんが葉月とのシングル対決でプロレス再デビュー。敗れたものの女子プロレスラーとして新たな一歩を踏み出した。試合後、「最後の最後まで勝てると思ってやりました。本当にありがとうございました。このリングでもっと高みを目指して頑張ります」と敬語でマイクアピール。涙はなく、相手に座礼するなどした。

昨年、お笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、同年８月１１日に芸能活動を休止。今年１１月に活動再開を発表した。プロレスは２２年１０月のスターダムの大会でデビューを果たしており、今回が再デビュー戦となった。

芸能活動を休止している期間にプロレスへの情熱が強くなり、今夏、この日の対戦相手・葉月に相談。スターダムの岡田太郎社長とも面会の上、一選手として入団することで合意。１１月７日の電撃入団発表を経て、１２月２９日のビッグマッチでの再デビューが正式決定した。

そんな“新参者”に団体も両国国技館の大舞台を用意した。

この日、ゲストとして登場の芸能界の先輩「くりぃむしちゅー」有田哲平はかわいがってきた後輩について聞かれると「ご迷惑をおかけしています。スターダムのリングに上げていただいてありがとうございます」と、まずは感謝。その上で「今回は芸能人としてでなく（正式に）入団という形ですから。前はある程度やれば『フワちゃん、良くやった』でしたけど、もう（レスラーとして）見る目は厳しいですから」と辛口のエールを送った。

そして、両国国技館を埋めた目の肥えたファンの前で十分、「見せる」に値する試合をして見せたフワちゃんが、負けてなお笑顔の再スタートを切った。